WTA Ningbo 2024, risultati 15 ottobre: pioggia protagonista in Cina. Vincono Kalinskaya e Siniakova

La pioggia è la grande protagonista di giornata ai Ningbo Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 500 in corso sul veloce outdoor dell’omonima città cinese: non viene completato il primo turno, che si concluderà domani, quando scatteranno anche gli ottavi di finale.

Esce di scena l’unica azzurra in tabellone, la qualificata Sara Errani, sconfitta dalla britannica Katie Boulter con lo score di 6-3 6-2. La sfida tra lucky loser premia la tedesca Ella Seidel, che sconfigge la rappresentante del Lichtenstein Kathinka von Deichmann con il punteggio di 6-3 6-1.

Affermazione della ceca Kateřina Siniaková, che regola la polacca Magda Linette per 6-2 6-4, mentre la russa Anna Kalinskaya, numero 7 del seeding, supera in rimonta la lucky loser australiana Priscilla Hon, eliminata con il punteggio di 3-6 6-3 6-4.

Il derby cinese sorride alla lucky loser Ye-Xin Ma, che liquida la qualificata Xiaodi You con un duplice 6-2, mentre la sfida tra l’altra cinese Yue Yuan e la qualificata australiana Ajla Tomljanović viene sospesa sul punteggio di 6-4 per l’asiatica. Non inizia neppure il match tra la ceca Karolína Muchová e la qualificata australiana Olivia Gadecki.

WTA 500 NINGBO – RISULTATI 15 OTTOBRE

Ella Seidel (Germania, LL) b. Kathinka von Deichmann (Liechtenstein, LL) 6-3 6-1

Kateřina Siniaková (Cechia) b. Magda Linette (Polonia) 6-2 6-4

Anna Kalinskaya (Russia, 7) b. Priscilla Hon (Australia, LL) 3-6 6-3 6-4

Katie Boulter (Gran Bretagna) b. Sara Errani (Italia, Q) 6-3 6-2

Ye-Xin Ma (Cina, LL) b. Xiaodi You (Cina, Q) 6-2 6-2

Yue Yuan (Cina) c. Ajla Tomljanović (Australia, Q) 6-4 0-0 *40-40 sospesa e rinviata a domani

Karolína Muchová (Cechia) c. Olivia Gadecki (Australia, Q) rinviata a domani