Dove vedere in tv il Six Kings Slam 2024: programma, orari, streaming

A Riad, in Arabia Saudita, si disputerà da mercoledì 16 a sabato 19 ottobre il Six Kings Slam 2024 di tennis, torneo d’esibizione che vedrà coinvolti Jannik Sinner, l’iberico Rafael Nadal, il serbo Novak Djokovic, il russo Daniil Medvedev, il danese Holger Rune e l’altro spagnolo Carlos Alcaraz.

Il programma verrà aperto mercoledì 16 ottobre dai quarti di finale: dalle ore 18.30 italiane Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev, mentre non prima delle ore 20.00 italiane lo spagnolo Carlos Alcaraz sfiderà il danese Holger Rune.

Giovedì 17 ottobre spazio alle semifinali: dalle ore 18.30 italiane il serbo Novak Djokovic affronterà il vincente dell’incontro Sinner-Medvedev, mentre non prima delle ore 20.00 italiane lo spagnolo Rafael Nadal se la vedrà con il vincente del match Alcaraz-Rune.

Il torneo d’esibizione Six Kings Slam si disputerà da mercoledì 16 a sabato 19 ottobre. La diretta tv sarà affidata a SuperTennis HD e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW, SuperTenniX e DAZN.

CALENDARIO SIX KINGS SLAM 2024

Mercoledì 16 ottobre – Quarti di finale

Dalle ore 18.30 italiane

Jannik Sinner (Italia) – Daniil Medvedev (Russia)

Non prima delle ore 20.00 italiane

Carlos Alcaraz (Spagna) – Holger Rune (Danimarca)

Giovedì 17 ottobre – Semifinali

Dalle ore 18.30 italiane

Novak Djokovic (Serbia) – vincente Sinner-Medvedev

Non prima delle ore 20.00 italiane

Rafael Nadal (Spagna) – vincente Alcaraz-Rune

Venerdì 18 ottobre – Giorno di riposo

Sabato 19 ottobre – Finali

Dalle ore 18.30 italiane

Finale 3° posto (tra i perdenti delle due semifinali)

Non prima delle ore 20.00 italiane

Finale 1° posto (tra i vincenti delle due semifinali)

