WTA Jiujiang 2024, Martina Trevisan supera l’ungherese Bondar e accede ai quarti di finale

Martina Trevisan stacca il biglietto per i quarti di finale del WTA di Jiujiang. La toscana ha superato in due set l’ungherese Anna Bondar con il punteggio di 7-6 6-2 dopo due ore di gioco. Sicuramente un buon finale di stagione per la nativa di Firenze, dopo un anno decisamente complicato e che l’ha vista scivolare addirittura fuori dalle 100 del mondo (attualmente è numero 136). L’obiettivo di Martina è quello di ottenere più punti possibili per cercare di entrare in tabellone agli Australian Open del prossimo anno senza passare dalle qualificazioni.

Una partita che ha visto Trevisan ottenere il 69% dei punti quando ha servito la prima ed un buon 62% con la seconda, nonostante tre doppi falli. Bondar, invece, ha sofferto molto proprio con la seconda di servizio, vincendo solamente il 33% dei punti.

Un primo set tiratissimo con Trevisan che si è subito trovata a difendere una palla break in avvio di match. L’azzurra ne ha poi annullate altre due nel settimo gioco, riuscendo a restare sempre avanti nel punteggio. Nell’undicesimo game, però, Bondar si procura un’altra palla break e questa volta riesce a sfruttarla. La reazione di Trevisan, però, è immediata ed infatti l’azzurra il controbreak a zero, portando il set al tie-break, che viene vinto proprio dalla toscana per 7-4.

Trevisan ha subito una palla break in apertura di secondo set, ma non riesce a sfruttarla. Il break, però, è solamente rimandato, visto che l’azzurra strappa il servizio all’avversaria nel quinto game. Nel settimo gioco Martina sale 0-40, ma Bondar recupera e riesce ad annullare le tre palle break. L’azzurra se ne procura una quarta e questa volta scappa sul 5-2. Trevisan chiude sul 6-2 e si qualifica per i quarti di finale, dove affronterà la slovacca Rebecca Sramkova, testa di serie numero due.