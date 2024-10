WTA Jiujiang 2024: Golubic, Rus e Sramkova ai quarti di finale

Nell’attesa del match di Martina Trevisan, che contro l’ungherese Anna Bondar può intascare punti importanti per riportarsi più vicina alle prime 100 del ranking WTA, si sono completati gli altri secondi turni dello Jiangxi Open, noto anche come il WTA 250 di Jiujiang.

Nella notte è andata in scena la conclusione della parte alta del tabellone. Non finisce neppure il match d’apertura, con la svizzera Viktorija Golubic che, sul 6-2 in proprio favore, vede la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, già in chiara difficoltà a livello fisico per tutto il parziale d’apertura, ritirarsi.

Golubic se la vedrà con Arantxa Rus. La veterana olandese continua a mantenere la ceca Linda Fruhvirtova in un limbo di dubbi, all’interno di un anno che non è andato come lei avrebbe voluto. 6-4 7-6(4) il punteggio finale.

Nella parte corrispondente alla piena mattina italiana, per la slovacca Rebecca Sramkova, tra le giocatrici più in forma della fase finale di stagione. Poco da fare per la cinese Sijia Wei, superata per 7-5 6-3. Sarà Sramkova a sfidare Trevisan o Bondar, Bouzkova-Rakhimova e Sawangkaew-Siegemund gli altri due quarti.