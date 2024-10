ATP Parigi-Bercy 2024, Alcaraz e Zverev a caccia dei quarti in una giornata di passione per il tennis francese

Si giocano i match degli ottavi di finale al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Dopo il forfait di Jannik Sinner, il principale favorito è sicuramente Carlos Alcaraz e per lo spagnolo ci sarà quest’oggi la sfida con il francese Ugo Humbert, testa di serie numero quindici. I due si sono incontrati già un mese fa in Coppa Davis e vinse il numero due del mondo per due set a zero. Una partita in cui Alcaraz dovrà comunque stare molto attento, visto che i francesi sanno spesso esaltarsi in casa, trascinati anche da un pubblico decisamente caloroso.

Altro francese impegnato sul centrale è Arthur Fils ed anche per lui ci sarà una sfida decisamente affascinante contro il tedesco Alexander Zverev. Il numero tre del mondo è appena diventato il quarto giocatore di sempre a raggiungere almeno gli ottavi di finale in tutti i Masters 1000 in stagione. Una costanza decisamente importante quella di Zverev, a cui manca spesso l’acuto finale. Dall’altra parte c’è un Fils che vuole continuare a sognare davanti ai propri tifosi.

Sarà una giornata ricchissima per il tennis francese, visto che, oltre ad Humbert e Fils, ci sono altri tre tennisti di casa impegnati negli ottavi di finale. Ad aprire il programma sul centrale sarà infatti Adrian Mannarino contro l’australiano Jordan Thompson, mentre a chiuderlo spetterà ad Arthur Rinderknech, che affronta il bulgaro Grigor Dimitrov, che va a caccia di punti fondamentali nella corsa alle ATP Finals. Sul campo 1, invece fari puntati su Arthur Cazaux, che se la vedrà con il sempre esuberante Holger Rune, in un match che potrebbe promettere scintille, con il danese che si gioca le ultime cartucce per provare a raggiungere le Finals.

Nella già citata corsa alle ATP Finals diventa importantissimo l’incontro Alex de Minaur e Jack Draper. Con i quarti l’australiano farebbe un passo decisamente importante verso Torino, mentre il britannico è obbligato a vincere il torneo per regalarsi una speranza. Possibilità le ha anche Stefanos Tsitsipas, ma anche il greco ha bisogno di un grandissimo risultato a Parigi-Bercy e prima deve superare negli ottavi l’argentino Francisco Cerundolo. L’ultimo ottavo di finale in programma è invece quello tra il russo Karen Khachanov e l’australiano Alexey Popyrin, giustiziere nella giornata di ieri di Daniil Medvedev.