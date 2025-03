Paolini-Sramkova oggi in tv, WTA Miami 2025: orario, programma, tv, streaming

L’esordio di Jasmine Paolini arriverà oggi, giovedì 20 marzo: l’azzurra, accreditata della sesta testa di serie del tabellone principale dei Miami Open 2025 di tennis, affronterà nel secondo turno la slovacca Rebecca Sramkova.

Il programma sul Butch Buchholz si aprirà alle ore 16.00 italiane, e nel primo match sarà la volta di Jasmine Paolini e Rebecca Sramkova: sarà l’ottavo scontro diretto tra le due, con la slovacca in vantaggio per 4-3, ma l’azzurra ha vinto gli ultimi tre incroci e l’ultimo successo di Sramkova risale al 2018.

La sfida tra Jasmine Paolini e Rebecca Sramkova, del torneo WTA 1000 di Miami, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno e SuperTennis HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, NOW, SuperTenniX. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.

CALENDARIO WTA MIAMI 2025

Giovedì 20 marzo – Butch Buchholz

Dalle ore 16.00 italiane

Jasmine Paolini (Italia, 6) – Rebecca Sramkova (Slovacchia) – Diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno e SuperTennis HD

PROGRAMMA WTA MIAMI 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

