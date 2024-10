WTA Guangzhou, Lucia Bronzetti maratoneta! Sconfitta Cristian in due set durissimi: è ai quarti

Lucia Bronzetti batte per la prima volta in carriera Jaqueline Cristian! La tennista romagnola batte con il punteggio di 7-6(5) 6-4 la rumena al secondo turno del WTA 250 di Guangzhou e troverà ai quarti una tra Wei Sijia e Wang Xiyu. Due ore e dieci minuti di gioco in cui l’azzurra ha annullato sei set point nel primo parziale e poi ha recuperato un break nel secondo.

Primo set durissimo e dispendioso per entrambe le giocatrici. A partire meglio è Cristian che va subito avanti di un break sul 2-0 con aggressività, ma Bronzetti è brava a reagire e a trovare ben due break consecutivi, ribaltando tutto dallo 0-2 al 4-2, riuscendo ad appoggiarsi ai colpi della rumena e a contrattaccare.

Dal 4-2 c’è la contro-rimonta da parte di Cristian da 2-4 a 5-4 e negli ultimi game la battaglia si fa davvero equilibrata: Lucia al servizio si ritrova ad annullare ben sei set point, ma tra difese incredibili e punti giocati all’attacco, riesce in qualche modo a salvarsi. Anche la numero 74 del mondo nel game successivo deve cancellare due palle break sul 5-5 e allora si arriva al tiebreak: dal 4-5 rimonta Bronzetti e sul 6-5 in risposta gioca uno scambio tutto in spinta chiudendo con il rovescio in diagonale e prendendosi un primo set durissimo da un’ora e venti di gioco.

Nel secondo set i game di servizio inizialmente scorrono via velocemente per entrambe le giocatrici che provano a forzare in risposta, dopo le fatiche accumulate nella parte finale del primo set. La prima ad avere un paio di chance è Bronzetti sul 3-2, ma dal 15-40 sbaglia due risposte comode, specie sulla seconda chance di rovescio. Sprecata quindi la possibilità nel sesto gioco, è Cristian a sfruttarla sul 3-3 per provare a scappare nel punteggio.

La rumena però non riesce a consolidare il break, commette una serie di errori e con un magnifico lungolinea di rovescio ottiene l’immediato contro-break per il 4-4. La romagnola nel decimo gioco spinge a tutta per provare a prendersi il match, aumenta il ritmo e si prende il set per 6-4 e il match.

I numeri ci raccontano di un match assolutamente equilibrato: Bronzetti ha ottenuto più punti con la prima palla (77% contro il 65% di Cristian) e ha annullato 9 palle break su 12 contro le 9 su 13 della sua avversaria.