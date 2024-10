WTA Guangzhou, Katerina Siniakova e Bernarda Pera approdano ai quarti di finale

Definito il quadro delle tenniste qualificate ai quarti di finale del WTA250 di Guangzhou (Cina). Sul cemento asiatico pronostici rispettati, pensando ai match che hanno avuto per protagoniste la ceca Katerina Siniakova, eccellente interprete in doppio, e la statunitense Bernarda Pera, che sta cercando di risalire la china in classifica mondiale.

Siniakova (n.48 del ranking) ha giocato contro la statunitense Alycia Parks (n.115 del ranking) e la partita non ha avuto storia. La ceca si è imposta per 6-1 6-4, dominando letteralmente il primo parziale e spuntandola nel secondo, nonostante la reazione della sua avversaria.

Sul suo cammino ci sarà proprio Pera (n.79 WTA), a segno per 6-2 6-2 contro la padrona di casa Shuai Zhang (n.237 del mondo). Una partita a senso unico, con la statunitense che ha tenuto una velocità di crociera fuori portata per la cinese. Niente da fare invece per la testa di serie n.2 del torneo, la ceca Marie Bouzkova. La n.47 del ranking è stata costretta ad alzare bandiera bianca contro l’americana Caroline Dolehide (n.101 del mondo). Una partita molto lottata, durata 3 ore e 21 minuti di gioco, in cui la tennista degli States ha prevalso in rimonta con il punteggio di 6-7 (3) 6-4 7-6 (6).

Dolehide, quindi, giocherà i quarti contro la spagnola Bouza Maneiro (n.7 del seeding). A chiudere il cerchio altra eliminazione eccellente della cinese Yue Yuan (n.44 del mondo), sconfitta dalla thailandese Mananchaya Sawangkaew (n.163 del mondo) con il punteggio di 6-2 6-3. Quest’ultima affronterà nel prossimo turno la serba Olga Danilovic.