WTA Guangzhou, Dolehide aspetta una tra Bronzetti e Wang. Siniakova avanza

Tre delle quattro semifinaliste decretate sul cemento di Guangzhou. Fra un paio d’ore conosceremo se in Final Four entrerà anche Lucia Bronzetti, che se la vedrà con Xiyu Wang fra pochi minuti contro la padrona di casa in una sfida in cui è sulla carta favorita.

Per lei c’è in attesa la statunitense Caroline Dolehide, che torna al penultimo atto dopo il torneo di Mubadala di inizio agosto. Match da montagne russe contro la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, che è letteralmente scoppiata nel terzo set beccandosi un doloroso bagel.

Avanza la prima giocatrice del seeding Katerina Siniakova: il match con Bernarda Pera poteva essere insidioso, ma alla fine è lei ad avere la meglio nonostante una giornata nemmeno sufficiente al servizio, riuscendo a mettere più di una pezza in risposta.

Per lei ci sarà Olga Danilovic, che ha messo fine al sogno della thailandese Mananchaya Sawangkaew, ai migliori risultati in carriera nel circuito maggiore. Ma la figlia di Sasha ha più esperienza a queste latitudini e culla ora il sogno di poter tornare a vincere un torneo a distanza di sei anni da quel successo a Mosca.

WTA GUANGZHOU 2024, RISULTATI 25 OTTOBRE

K. Siniakova b. B. Pera 6-4 7-5

O. Danilovic b. M. Sawangkaew 6-4 6-4

C. Dolehide b. J. Bouzas Maneiro 6-4 4-6 6-0