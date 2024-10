WTA Finals 2024, Jasmine Paolini in seconda fascia nel sorteggio: i possibili gironi a Riad

Ultimi giorni di attesa per Jasmine Paolini in vista delle WTA Finals 2024, che si terranno dal 2 al 9 novembre sul campo indoor in cemento della King Saud University Indoor Arena di Riad (in Arabia Saudita). Debutto assoluto nella manifestazione per l’azzurra, che oltre al torneo di singolare prenderà parte anche al doppio insieme alla partner Sara Errani.

La 28enne toscana si è qualificata per la kermesse di fine stagione grazie al suo quarto posto conclusivo nella Race, che le consentirà di essere inserita in seconda fascia nel sorteggio (previsto nei prossimi giorni) dei gironi. Il format delle Finals prevede infatti la composizione di due round robin da quattro tenniste ciascuno, con le prime due classificate di ogni gruppo che accedono alle semifinali.

Paolini, da testa di serie numero 4, ha il vantaggio di poter incrociare nel suo raggruppamento una sola delle prime 3 al mondo. Nello specifico, la finalista dell’ultima edizione di Wimbledon è già certa di non affrontare l’americana Coco Gauff (n.3 del seeding, collocata nella stessa fascia dell’azzurra), mentre incrocerà una tra la bielorussa Aryna Sabalenka (n.1) e la polacca Iga Swiatek (n.2).

Molto importanti in ottica passaggio del turno le altre avversarie che dovrà fronteggiare Jasmine nel girone, provenienti dalla terza e dalla quarta fascia di merito in base al ranking. Dalla terza fascia la campionessa in carica del WTA 1000 di Dubai troverà una tra la rientrante kazaka Elena Rybakina (dopo aver saltato l’intera trasferta asiatica) e la statunitense Jessica Pegula, mentre l’ultimo slot del raggruppamento verrà occupato dalla cinese Qinwen Zheng o dalla ceca Barbora Krejcikova.