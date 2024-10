WNBA 2024: Minnesota Lynx con Zandalasini in finale contro le New York Liberty

Ci sarà ancora un pezzo d’Italia nelle WNBA Finals, l’evento conclusivo della lega femminile che quest’anno ha vissuto parecchie emozioni nonché il necessario stop durante le Olimpiadi. Le Minnesota Lynx, infatti, quest’anno hanno ripreso Cecilia Zandalasini nel roster e questa notte hanno sconfitto per 3-2 nella serie di semifinale le Connecticut Sun, andando così a raggiungere le New York Liberty, trascinate da Breanna Stewart e Sabrina Ionescu nel 3-1 sulle Las Vegas Aces.

L’ultima gara della serie, in particolare, le Lynx le vincono sfruttando una grandissima prima metà di gara (53-34), la maggior presenza nel pitturato (40 punti contro 26) e uno sforzo di squadra che merita ogni riconoscimento, con 17 punti di DiJonai Carrington, 16 di Brianna Jones, 14 di DeWanna Bonner e 12 di Tyasha Harris. Dall’altra parte inutile il trio delle meraviglie Napheesa Collier-Courtney Williams-Kayla McBride (27, 24 e 19 punti).

Concentrandoci sul discorso legato a Zandalasini, che nel 2017 fu la quinta più giovane a giocare per la franchigia, in quest’annata molto difficilmente è stata schierata oltre i 20 minuti, avendo un ruolo sostanzialmente di supporto. Per lei massimo di 12 in più di un’occasione (una proprio con le Liberty a luglio) e una media di 4,6 punti, 1,2 rimbalzi e 1,1 assist a gara, con il 45,3% dal campo, il 44,3% da tre e il 62,1% in lunetta (per quanto 29 tiri liberi tentati in un’estate per lei tanti non siano).

Questo il calendario delle partite di finale, al meglio delle 5: gara-1 e gara-2 a Brooklyn rispettivamente nella notte italiana tra il 10 e l’11 alle 2:00 e domenica 13 alle 21:00 (in virtù della trasmissione negli States da parte della nazionale ABC). Ci si sposta poi a Minneapolis per gara-3 e gara-4, nelle notti italiane tra mercoledì 16 e giovedì 17 e tra venerdì 18 e sabato 19, sempre alle 2:00. Stesso orario per gara-5 ancora al Barclays Center di Brooklyn nella notte tra domenica 20 e lunedì 21.