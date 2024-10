WNBA 2024: alle New York Liberty anche gara-2 contro le Minnesota Lynx

Le New York Liberty conquistano anche gara-2 delle WNBA Finals 2024. 80-66 il punteggio a favore delle newyorkesi sulle Minnesota Lynx, in una gara sostanzialmente sempre condotta anche se a un certo punto quasi buttata via. 21 i punti di Breanna Stewart e i 20 di Betnijah Laney-Hamilton; dall’altra parte 16 di Napheesa Collier e 15 di Courtney Williams.

A cominciare benissimo sono le Liberty, anzi è Ionescu, con 8 dei primi 10 punti della franchigia di New York. Ed è ancora lei, insieme a Thornton, a innescare il +10 (31-21) dopo 10′. Ci provano Carleton e Hiedeman a ridurre il divario per Minnesota, ma dall’altra parte arrivano triple a volontà e il 43-27 che poi rimane 49-39 all’intervallo.

Il canovaccio non pare cambiare all’inizio del terzo periodo di gioco, ma qualcosa cambia quando Williams e Collier realmente provano a riavvicinare le Lynx fino al -4 dopo metà quarto. Da quel 55-59 che comunque rimane a 10′ dal termine si arriva anche al 64-62 con 6’46” da giocare, e ancora 68-66 a 3’40” dal termine. Qui, però, Minnesota si ferma, non segna più, torna a colpire Laney-Hamilton, che già si era distinta per larghi tratti nella seconda metà di gara, e con lei Fiebich e Stewart assestano colpi decisivi.

Altra giornata non facile per Cecilia Zandalasini, in campo per 8’14”. Per lei un solo tiro, nessun punto e in generale un ruolo che è sostanzialmente da settima-ottava giocatrice del roster (ruolo conteso con Myesha Hines-Allen). Va detto che la rotazione principale delle Lynx è fondamentalmente a sei, anche se su questo Minnesota e New York si somigliano abbastanza.