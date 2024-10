WEC, Valentino Rossi confermato nei rookie test con BMW

Valentino Rossi sarà protagonista dei rookie test del FIA World Endurance Championship 2024. Domenica 3 novembre, il ‘Dottore’ è atteso per la prima volta in carriera alla guida del prototipo di BMW Motorsport a meno di un anno dal debutto a bordo di un’Oreca 07 Gibson LMP2 schierata da WRT.

L’ex centauro si impegnerà al volante insieme al britannico Dan Harper ed al tedesco Max Hesse, piloti del vivaio di BMW presenti regolarmente nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Il prossimo sarà quindi un week-end più che mai impegnativo per la leggenda del Motomondiale che prima di condurre la LMDh teutonica correrà regolarmente la 8h del Bahrain con la BMW M4 GT3 n. 46 del team WRT in classe LMGT3.

Rossi testerà il prototipo, ma non è detto che l’anno prossimo vi sarà un impegno nella classe regina del Mondiale Endurance. Come detto nelle scorse settimane non è ancora chiaro il programma sportivo del nostro connazionale che presumibilmente sceglierà tra la classe LMGT3 del FIA WEC oppure l’Endurance Cup del GTWC Europe (magari anche entrambe come nel 2024).

Il pluricampione del mondo delle due ruote ha affermato in una nota ufficiale: “Sono emozionato di poter provare l’Hypercar. Cercavamo una data da molto tempo e finalmente siamo pronti per scendere in pista. Grazie mille alla BMW M Motorsport per questa opportunità. Per me, le Hypercar sono la MotoGP delle corse di prototipi. Mi sono preparato nel simulatore della BMW M Motorsport e ho già avuto una prima impressione, ma domenica in Bahrein con la macchina vera sarà ancora più emozionante. Sono molto curioso di vedere il mio potenziale con questo prototipo”.

Nei rookie test del FIA WEC è da rimarcare anche la presenza di Arthur Leclerc con la Ferrari 499P #50. Il monegasco guiderà per la prima volta l’auto che ha vinto a giugno la 24h Le Mans anche se difficilmente correrà full-time nel Mondiale nella classe regina come confermato ad Imola lo scorso week-end dal responsabile della Ferrari Antonello Coletta (l’impegno sarebbe solo con la Ferrari n. 83 privata di AF Corse in ogni caso). Il fratello di Charles, chiamato in Bahrain insieme a Thomas Neubauer, resta in ogni caso un volto del vivaio del costruttore italiano e quest’anno ha avuto un doppio programma sportivo con Panis Racing in LMP2 nell’European Le Mans Series (una vittoria) e con la Scuderia Baldini in GT3 nel Campionato Italiano GT Endurance (si contenderà il titolo questo fine settimana a Monza).

Tra gli altri nomi di spicco della classe regina c’è l’ex campione FIA F2 Théo Pourchaire con Peugeot, l’ex vincitore della FIA F3 Victor Martins con Alpine e Charles Wurz. Quest’ultimo è il figlio dell’ex pilota di F1 Alexander, austriaco atteso con la Porsche 963 privata di Proton Competition.

Menzione d’onore per gli italiani in GT con il vincitore della 24h Spa 2024 Mattia Drudi a bordo dell’Aston Martin n. 27 Heart of Racing ed il giovanissimo Matteo De Palo con la Ferrari 296 GT3 n. 54 Vista AF Corse. Quest’ultimo, 16enne romano, completerà questo week-end a Monza la Formula Regional Europe con i colori di Sainteloc Racing.