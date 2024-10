Volley, Piacenza recupera Taranto e firma il poker in Superlega. Romanò top scorer

Piacenza ha sconfitto Taranto per 3-1 (29-31; 25-23; 25-21; 25-18) nell’anticipo della quarta giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Lupi sono riusciti a fare festa di fronte al proprio pubblico del PalaBanca al termine di una partita rocambolesca: gli emiliani si sono fatti rimontare da 22-18 nel primo parziale, non hanno sfruttato un set-point sul 28-27 e si sono trovati sotto nel punteggio; rimonta furiosa da 12-17 nella seconda frazione e 12-16 nel terzo set, poi un quarto parziale dominato in lungo e in largo.

Piacenza ha così infilato la quarta vittoria consecutiva e si conferma in testa alla classifica generale con 12 punti, tre lunghezze di margine su Trento che domani ospiterà Modena. I biancorossi sono stati trascinati dall’opposto Yuri Romanò (19 punti) e dagli schiacciatori Uros Kovacevic (18) e Ramazan Mandiraci (18), in doppia cifra anche i centrali Robertlandy Simon (11) e Gianluca Galassi (10) sotto la regia di Antoine Brizard.

Taranto è incappata nella terza sconfitta di fila dopo il successo ottenuto all’esordi contro Milano e si trova provvisoriamente al nono posto con tre punti all’attivo. Ai pugliesi non sono bastati Brodie Hofer (16), Fabrizio Gironi (13), Filippo Lanza (11) e Wout D’Heer (10). Il prossimo weekend Piacenza farà visita a Padova, mentre Taranto ospiterà la neopromossa Grottazzolina.