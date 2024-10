Volley femminile, Vallefoglia all’assalto della capolista Conegliano nell’infrasettimanale di A1. Milano rischia con Firenze

Il turno infrasettimanale, che coincide con la quinta giornata di serie A1 femminile nasconde diverse insidie per le prime due della classe, Conegliano, capolista imbattuta, e Milano, reduce da un doppio tie break e alle prese con le tante assenze di questa prima parte di campionato.

Il big match si gioca giovedì sera alle 20.45 a Pesaro e vede di fronte una delle rivelazioni di questo primo scorcio di stagione, la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, reduce da tre vittorie consecutive e con il morale alle stelle, e la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano che in questa fase sta vincendo e facendo riposare a rotazione le giocatrici più importanti. Riuscirà l’entusiasmo delle marchigiane a mettere in difficoltà Conegliano che fin qui ha viaggiato sul velluto? Difficile ma non impossibile, ma servono le Vici e Lee viste a Talmassons e la miglior Giovannini per reggere l’urto.

L’Allianz Milano, dopo la faticaccia di Cuneo, affronta tra le mura amiche Il Bisonte Firenze. Due vittorie e due sconfitte (ma una al tie break contro Chieri) per la squadra di Simone Bendandi che ha espresso una qualità di gioco alta sabato scorso contro Pinerolo e proverà a mettere in difficoltà la formazione di un Lavarini che deve fare i salti mortali in questa fase di stagione. Alle assenze di Egonu e Pietrini, si è aggiunta domenica scorsa quella di Cazaute, ormai sostituta naturale di Egonu in zona 2. Lavarini spera di recuperare la francese per una partita che nasconde tante insidie e andrà in scena all’Opiquad Arena mercoledì alle 20.30.

In anticipo questa sera, martedì 29, si gioca la sfida tra due squadre che hanno assoluto bisogno di punti. La Wash4Green Pinerolo arriva dalla sconfitta netta di Firenze e, con una sola vittoria all’attivo nelle prime 4 giornate, ha bisogno di mettersi in moto per coltivare il sogno play-off e non farsi invischiare nella lotta per non retrocedere, la Bartoccini Mc-Restauri Perugia, invece, arriva dalla prova gagliarda contro Chieri, dalla quale è uscita con un punto prezioso e, con quello spirito e quella Nemeth (ma anche Gardini e Traballi), può mettere in difficoltà altri rivali.

Tra le squadre che stanno meglio in questo momento c’è la Igor Gorgonzola Novara di Lorenzo Bernardi che, dopo la partenza falsa di Chieri, ha inanellato tre vittorie consecutive e mercoledì alle 20.30 va a caccia della terza ospitando nel derby piemontese la Honda Olivero Cuneo che domenica sera ha conquistato il primo punto della stagione strappandolo nientemeno che a Milano.

Partita tutta da vivere a Chieri dove la Reale Mutua Fenera, specialista in tie break (già tre vinti su cinque partite disputate), dopo la faticaccia di Perugia, ospita alle 20.30 mercoledì la Eurotek Busto Arsizio, squadra del giorno di domenica scorsa grazie al successo 3-1 in casa contro l’imbattuto Scandicci. Il cambio di allenatore con Enrico Barbolini al posto di Gianni Caprara, dimissionario, ha dato la scossa alla squadra lombarda che ci riprova su un campo molto difficile.

La Savino del Bene Scandicci si lecca le ferite e va a caccia di riscatto nella sfida casalinga (PalaWanny, mercoledì alle 20.30) contro la matricola Talmassons che ha fatto il colpaccio la settimana scorsa a Bergamo e ha dimostrato anche contro Vallefoglia, pur perdendo tra le mura amiche, di giocarsela con tutte le rivali. Sfida tra outsider nella Capitale, con la SMI Roma che, reduce da tre sconfitte in campionato, prova a invertire la tendenza ospitando mercoledì alle 20.30 Bergamo che invece arriva da due perse di fila e non vuole “sporcare” ulteriormente la bella prima parte di stagione.