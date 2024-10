Volley femminile, Roma debutta in Challenge Cup contro le croate dell’OK Karlovac

È un debutto non impossibile quello che attende la Smi Roma in Challenge Cup. Un evento da festeggiare visto che erano 27 anni che una squadra romana non partecipava ad una Coppa Internazionale nel volley e domani sera alle 18.00 la squadra di Giuseppe Cuccarini ospiterà nella gara di andata dei 32mi di finale l’OK Keltks Karlovac, squadra che ha chiuso al quarto posto la passata stagione nel campionato croato.

Per la formazione romana è sicuramente un momento di festa a suggello di una primissima parte della stagione senza macchie e con tante soddisfazioni, dalla vittoria nel torneo Wevza che ha regalato alle capitoline l’ingresso nella Challenge Cup fino al successo di domenica scorsa nel debutto casalingo in campionato contro la neo-promossa Talmassons che ha fatto sudare le proverbiali sette camicie alla formazione di Cuccarini che, pur senza brillare, ha portato a casa i tre punti.

Cuccarini avrà l’imbarazzo della scelta perché domenica, dopo un primo set concluso male, ha cambiato qualcosa nel sestetto e dunque bisognerà capire se ripartirà dallo starting seven, oppure inserirà dall’inizio le due sostitute. Se partirà dal sestetto iniziale punterà su Mirkovic in regia e Orvosova opposta, le centrali Ciarrocchi e Schoelzel e le bande Adelusi e Salas con Zannoni libero.

L’OK Karlovac, guidato dal tecnico Goran Zec, ha perso piuttosto nettamente la prima sfida tra le mura amiche nel campionato nazionale, cedendo 0-3 al Brda. Un inizio inatteso per la squadra croata che si dovrebbe presentare in campo a Roma con in regia Manuela Pavlakovic, al quinto anno in forza alla squadra croata, l’opposta è la bosniaca Duska Kenjalo, che arriva dalla squadra finlandese del Liigaploki.

In banda saranno schierate le croate Lara Malovic, al quarto anno in forza al Karlovac e Tjasa Malnar, scuola Karlovac, tornata a casa dopo l’esperienza negli States al Navarro College. Al centro giocano Karla Burdelez, proveniente dal Mladost Zagabria e la canadese Sarah McGee, 23 anni, prelevata in estate dalla MacEwan University. Il libero è Helena Grgic al quarto anno in forza al Karlovac.