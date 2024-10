Volley femminile, Roma con un piede nei 16mi di Challenge Cup! Travolto in meno di un’ora il Karlovac

E’ bastata meno di un’ora al Roma Volley per sbarazzarsi del Kelteks Karlovac nell’andata dei 32mi di finale della Challenge Cup. La formazione di Cuccarini, che ha riportato Roma in Europa dopo 27 anni di assenza, si è imposta con un secco 3-0 (25-9, 25-14, 25-16) in 59 minuti al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano e si è aperta la strada per il passaggio del turno, da suggellare tra una settimana in Croazia.

Il tecnico capitolino fa qualche cambio rispetto al debutto in campionato con Talmassons inserendo Rotar in banda e Costantini al centro. Karlovac risponde con Kovac alzatrice, ben presto sostituita da Pavlakovic, Kenjalo opposta, Malovic e Malnar in banda, al centro Banjavcic e Burdelez con Grgic libero. Il primo set è un monologo delle romane che volano sull’8-2 e non si fermano aumentando progressivamente il vantaggio sulle croate in difficoltà un po’ in tutti i fondamentali. Roma vince 25-9 quasi senza sudare.

Nel secondo set le padrone di casa hanno il merito di non perdere la concentrazione contro un avversario che ha ritmi di gioco molto bassi. Karlovac resta in scia fino all’8-7 e poi crolla sotto i colpi di Schoelzel e compagne ma soprattutto a causa dei suoi errori (31 alla fine di un match velocissimo). Roma prende il largo nella parte centrale (16-10) e si impone con il punteggio di 25-14.

In avvio di terzo set i due tecnici cambiano qualcosa (entra Muzi in regia in casa Roma e McGee al centro per le croate) ma l’andamento ancora una volta è all’insegna dell’equilibrio solo nella prima parte con le croate che mettono addirittura il naso avanti sul 7-8. Roma non si distrae e riprende a macinare gioco, piazzando un paio di parziali importanti e chiudendo il match a proprio favore con il punteggio di 25-16.

Per la squadra romana la top scorer è Schoelzel con 10 punti, seguono Orvosova, Salas Rosell e Rotar con 8 punti. In casa Karlovac nessuna giocatrice in doppia cifra: spiccano i 9 punti di Kenjalo e i 6 di Malovic. Il ritorno il 16 ottobre, fra una settimana, alle 18.00 a Karlovac.