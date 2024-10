Volley femminile, Roma avanti tutta in Challenge Cup! Ancora 3-0 al Karlovac e sedicesimi conquistati

Nessun problema, come da programma, per il Roma Volley che vince sul campo del Kelteks Karlovac la gara di ritorno dei 32mi di finale dopo il 3-0 dell’andata e si qualifica per il turno successivo della competizione europea. Un successo limpido sul campo della squadra croata che non è mai riuscita ad impensierire la formazione di Giuseppe Cuccarini che prosegue il suo percorso netto fuori dai confini italiani, dopo aver subito sabato scorso la prima sconfitta stagionale a Milano.

Cuccarini lascia a riposo alcune delle titolari ma schiera la solita diagonale con Mirkovic in regia e Orvosova nel ruolo di opposta. Al centro giocano Schoelzel e Costantini, in banda Provaroni e Rotar e il libero Cicola, per la prima volta titolare in stagione. Primo set senza storia con le romane che lasciano da subito sul posto le rivali (16-6) e si concedono qualche distrazione solo nel finale del set che vincono con il punteggio di 25-17.

Nel secondo parziale le croate riescono anche a mettere il naso avanti sul 4-3 ma poi subiscono un break di 5-0 che lancia le romane sull’8-4. La squadra di Cuccarini va in controllo totale e distanza progressivamente le rivali vincendo 25-14 e conquistando così la qualificazione matematica ai sedicesimi.

Nel terzo set mezza rivoluzione in casa Karlovac e per Roma l’ingresso dell’alzatrice Muzi per Mirkovic. La musica non cambia, anzi, dopo un avvio in cui le croate tengono la scia delle ospiti, Roma prende il largo nella parte centrale del set e lascia solo le briciole alle rivali vincendo 25-9. In casa Roma Rotar tops scorer con 17 punti, 13 punti per Orvosova, 9 per Costantini. Per Karlovac solo l’opposta Kenjalo in doppia cifra con 10 punti, poi Burdelez e Malovic con 5 punti a testa.