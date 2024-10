Volley femminile, Pinerolo regola Cuneo nell’anticipo di Serie A1: Smarzek e Sorokaite sugli scudi

Pinerolo ha sconfitto Cuneo per 3-1 (25-23; 19-25; 25-18; 25-23) nell’anticipo della terza giornata della Serie A1 di volley femminile. Affermazione casalinga per la Wash4green nel derby piemontese, che ha così conquistato il primo successo stagionale in campionato e ha inflitto il terzo ko di fila alle avversarie.

Pinerolo è stata più lucida nei finali tirati del primo e del quarto set, dove ha saputo mostrare i muscoli e avere la meglio sul sestetto dall’altra parte della rete. Prestazione sopra le righe da parte delle attaccanti Malwina Smarzek (23 punti), Indre Sorokaite (18) ed Elena Perinelli (14), da annotare anche le nove marcature di Amandha Sylves sotto la regia di Carlotta Cambi.

A Cuneo non sono bastate le buone prove di Tessa Polder (11), Anastasiia Kapralova (19) e Ana Bjelica (16), 9 punti per Agnese Cecconello e 6 per Alexandra Lazic. Nella prossima giornata Pinerolo farà visita a Firenze, mentre Cuneo ospiterà Milano: per l’una un impegno importante in ottica playoff, per l’altra uno scontro proibitivo contro una corazzata da scudetto.