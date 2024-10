Volley femminile, parte l’A1 delle campionesse olimpiche! Fari puntati su Pinerolo-Milano e Conegliano-Busto Arsizio

Inizia il campionato delle campionesse olimpiche. Scatta nel week end la serie A1 femminile con tante medaglie da mostrare al resto del mondo. E’ l’anno uno dopo l’oro di Parigi, è l’anno uno dopo la nascita della Lega Professionistica statunitense che ha riportato a sè buona parte delle campionesse a stelle e strisce che popolavano il massimo campionato italiano e anche qualche giocatrice di spicco del movimento azzurro, anche se la portacolori italiana più famosa all’estero è Caterina Bosetti che indosserà la prestigiosa maglia del Vakifbank di Istanbul in Turchia.

L’ouverture spetta alla finalista dello scorso anno, la Savino del Bene Scandicci che inizierà la sua nuova ambiziosa avventura con qualche novità importante tra le mura amiche domani, sabato 5 ottobre, alle 20.30 contro la Honda Olivero Cuneo il cui obiettivo principale è lavare l’onta della retrocessione dello scorso anno, poi cancellata dall’acquisizione dei diritti da Casalmaggiore.

Domenica si parte con il big match di giornata. Alle 16.30 a Pinerolo fa il suo debutto la Numia Milano e probabilmente farà il suo esordio stagionale l’attesissima Paola Egonu, assente sabato scorso nella Finale di Supercoppa. Per Elena Pietrini, invece, bisognerà aspettare ancora un po’. Pinerolo punta ad essere la sorpresa della stagione. Novità e conferme vanno a formare una compagine solida e che può prendersi belle soddisfazioni, magari fin da oggi.

Le campionesse d’Italia di Conegliano, dopo aver sollevato, nonostante qualche assenza, il primo trofeo della stagione, scendono in campo alle 17.00 per ospitare l’Eurotek Uyba Busto Arsizio. Sulle panchine due campioni del mondo, da una parte quello in carica, Daniele Santarelli, dall’altra quello del 2006, Gianni Caprara che torna in Italia dopo qualche stagione all’estero. Conegliano non ha rubato l’occhio sabato scorso, evidentemente il rodaggio non è concluso, mentre Busto vuole tenersi alla larga dalle sabbie mobili della classifica, quindi proverà da subito a muovere la classifica sul campo più difficile.

L’altro big match di giornata va in scena alle 17.30 a Chieri ed è il derby piemontese, riedizione della sfida che assegnò un posto in semifinale nei play-off di aprile. Di fronte la Reale Mutua Fenera, squadra di ottima qualità e l’Igor Gorgonzola Novara che vuole essere protagonista ad altissimo livello e che deve testare il nuovo assetto, con le novità Ishikawa, Squarini e Orthmann che rientra dopo un anno di stop.

Sempre alle 17.00 debutto casalingo per Il Bisonte Firenze che ospita la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia in un match che potrebbe già distribuire punti pesanti in chiave play-off, ritorno in serie A1 per la Bartoccini Mc Restauri Perugia che se la vedrà contro Bergamo in un incontro che invece potrebbe già rivelarsi importante nella corsa alla salvezza. La Smi Roma, che in settimana farà il suo debutto nella Cev Cup dopo aver conquistato il posto tramite gli spareggi preliminari, tiene a battesimo il Talmassons, squadra friulana che fa il suo debutto assoluto nella massima serie e che non vuole certo recitare il ruolo di comparsa.