Volley femminile, Conegliano in scioltezza a Perugia nell’anticipo della 13. di A1! Gabi e Adigwe sugli scudi

Milano chiama e Conegliano risponde. In scioltezza e affidandosi ad un ampio turn over, la Prosecco Doc Imoco conquista la terza vittoria consecutiva nell’anticipo della 13ma giornata espugnando con un secco 3-0 il campo della Bartoccini-Mc Restauri Perugia e raggiunge così le milanesi in vetta alla classifica, almeno fino al week end. Per alcuni tratti le umbre sono riuscite ad imbrigliare la squadra ospite ma in troppe occasioni la squadra di casa ha commesso errori in serie che hanno aperto la strada alla facile vittoria della formazione di Santarelli.

Starting seven confermato per le padrone di casa, mentre Santarelli si affida al turn over e schiera Adigwe in diagonale con Wolosz, Chirichella e Lubian al centro, Lanier e Gabi in banda e De Gennaro libero. Le venete mettono subito le cose in chiaro e volano sull’8-1 annichilendo la squadra di casa, incapace di trovare controindicazioni alla precisione della squadra campione d’Italia e d’Europa. La squadra veneta non si concede distrazioni: riceve, attacca e mura senza difficoltà e ci pensa Lanier con il mano out a mettere a terra il pallone del 25-14 che chiude il primo set.

In avvio di secondo set cambia lo scenario. Gryka al servizio crea scompiglio nella ricezione di Conegliano e lancia la Bartoccini Mc-Restauri sul 6-1. Le umbre restano avanti nettamente fino al 10-5, poi inizia, inesorabile, la rimonta della squadra di Santarelli che si avvicina minacciosamente fino al 12-9. A questo punto sale l’ansia in casa perugina e arrivano gli errori a permettere a Conegliano di pareggiare a quota 16 e di spiccare il volo nella fase conclusiva fino al 25-17 firmato dal mano out di Gabi.

L’ultimo barlume di equilibrio lo offre l’avvio del terzo set con Perugia che prova a mettere in difficoltà Conegliano. le umbre restano avanti fino al 9-8, poi subiscono un break micidiale della squadra veneta che si porta sul 18-11 con un parziale di 10-2: Perugia ci prova a riportarsi sotto con Nemeth che riporta la squadra di casa ad una distanza accettabile, sul 21-18. Wolosz si affida all’esperienza di Chirichella e Conegliano riparte verso il successo finale con il punteggio di 25-21.

Gabi top scorer e migliore in campo in casa Prosecco Doc Imoco con 13 punti, 12 i punti di una positiva Adigwe che ha preso il posto di Haak, 10 per Lanier. In casa Perugia solo Nemeth in doppia cifra con 16 punti (miglior realizzatrice del match), a seguire 7 punti per Ungureanu, 6 per Gardini.