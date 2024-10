Volley femminile, Conegliano e Scandicci rispondono a Milano: quartetto in testa alla Serie A1

Oggi pomeriggio si sono giocate sei partite valide per la seconda giornata della Serie A1 di volley femminile. Conegliano ha travolto la neopromossa Talmassons con un secco 3-0 e ha così infilato la seconda affermazione consecutiva, utile per confermarsi in testa alla classifica a punteggio pieno.

A trascinare le Campionesse d’Italia e Campionesse d’Europa, che in stagione hanno già alzato al cielo la Supercoppa Italiana, sono state l’opposto Isabelle Haak (19 punti) e Martyna Lukasik (12 punti), 8 punti per la centrale Sarah Fahr e 6 per la schiacciatrice Gabi, mentre alle padrone di casa non sono bastati i dieci punti a testa di Yana Shcherban e Alexandra Botezat.

Al comando troviamo così il quartetto composto da Conegliano, Milano (vittoriosa ieri su Roma nell’anticipo), Scandicci e Bergamo. Le toscane hanno regolato Firenze per 3-0 nel derby toscano, in grande spolvero Ekaterina Antropova (18 punti), bene Emma Graziani (8), Britt Herbots (8) e Lindsey Ora Ruddins (9) contro il sestetto guidato da Anna Davyskiba (15) e Adhuoljok

Malual (15).

Le orobiche hanno espugnato il campo di Busto Arsizio per 3-1 nel derby lombardo: Linda Manfredini (16 punti, 3 ace), Vittoria Piani (13), Michaela Mlejnkova (12) si sono fatte sentire contro il sestetto guidato da Josephine Obossa (15) e Rebecca Piva (11), regalandosi un avvio di campionato da sogno.

Chieri ha confermato la propria imbattibilità imponendosi in trasferta per 3-0 nel derby contro Cuneo grazie alla prestazione straripante offerta da Avery Skinner (25 punti), spalleggiata da Loveth Omoruyi (12) e Lucille Gicquel (9): le piemontesi occupano il quinto posto a -1 dalla vetta. Tra le fila delle padrone di casa si sono distinte Ana Bjelica (13) e Anastasiia Kapralova (16).

Novara ha riscattato la sconfitta rimediata settimana scorsa contro Chieri, riuscendo a vincere il derby con Pinerolo per 3-0 grazie in particolar modo a Maja Aleksic (10), Mayu Ishikawa (12) e Lina Alsmeier (13). L’Igor ha dettato legge di fronte al proprio pubblico, a Pinerolo non sono bastate Malwina Smarzek (17) ed Elena Perinelli (12).

La sfida tra Perugia e Vallefoglia si è risolta al tie-break, le marchigiane l’hanno spuntata ai vantaggi con i colpi di Erblira Bici (23), Gaia Giovannini (19), Francesca Michieletto (15) e Sonia Candi (15, 5 muri), mentre alle padrone di casa non sono bastate Anett Németh (27), Anastasia Cekulaev (18) e Beatrice Gardini (12). Di seguito i risultati delle partite giocate oggi per la Serie A1 di volley femminile e la classifica generale del massimo campionato italiano.

RISULTATI OGGI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Igor Gorgonzola Novara vs Wash4green Pinerolo 3-0 (25-23; 25-22; 25-21)

Cda Volley Talmassons Fvg vs Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3 (23-25; 20-25; 18-25)

Honda Olivero Cuneo vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 0-3 (21-25; 26-28; 18-25)

Il Bisonte Firenze vs Savino Del Bene Scandicci 0-3 (22-25; 22-25; 23-25)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Megabox Savio Vallefoglia 2-3 (12-25; 25-19; 30-32; 25-15; 17-19)

Eurotek Uyba Busto Arsizio vs Bergamo 1-3 (16-25; 25-18; 23-25; 17-25)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 6 punti, Scandicci 6, Bergamo 6, Milano 6, Chieri 5, Novara 4, Roma 3, Vallefoglia 3, Firenze 2, Vallefoglia 1, Perugia 1, Busto Arsizio 0, Pinerolo 0, Talmassons 0, Cuneo 0.