Volley femminile, Conegliano e Milano aprono la Serie A1 con una vittoria. Chieri batte Novara

Oggi pomeriggio si sono disputate sei partite valide per la prima giornata della Serie A1 di volley femminile, dopo l’apertura di ieri sera con la vittoria di Scandicci su Cuneo. Conegliano ha travolto Busto Arsizio con uno schiacciante 3-0 di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso: primo successo delle Campionesse d’Italia dopo aver alzato al cielo la Supercoppa Italiana otto giorni fa. Prova sopra le righe da parte dell’opposto Isabelle Haak (15 punti) e del martello Khalia Lanier (13), in doppia cifra anche la centrale Sarah Fahr (10). Tra le fila delle lombarde le migliori sono state Rebecca Piva (12) e Josephine Obossa (13).

Milano ha incominciato il proprio cammino con un’affermazione sul campo di Pinerolo per 3-1, dopo aver perso un primo set caratterizzato da un’infinita serie ai vantaggi (40-38). Le meneghine, prive di Paola Egonu (dovrà sottoporsi a un’operazione al naso nei prossimi giorni e rimarrà fuori qualche settimana, hanno fatto la differenza grazie alla prova delle attaccanti Nika Daalderop (19 punti), Helena Cazaute (13) e Myriam Sylla (16), in doppia cifra anche la centrale Anna Danesi (12 punti, 4 muri). Alle padrone di casa non sono bastate le stelle Malwina Smarzek (23 punti) e Indre Sorokaite (18).

Bergamo si è imposta con un secco 3-0 in casa di Perugia, spinta da Vittoria Piani (11 punti), Ailama Cese Montalvo (10) e Michaela Mlejnkova (12), mentre alle umbre non sono bastate Anett Németh (14) e Adelina Ungureanu (12). Roma ha avuto la meglio sulla neopromossa Talmasons per 3-1, imponendosi in rimonta dopo i primi due set caratterizzati da una lunga serie ai vantaggi: show clamoroso di Gabriela Orvosova (27 punti), in spolvero anche Amelie Rotar (13) e Wilma Salas (11), mentre tra le ospiti si è distinta Anastasiia Kraiduba (21).

Gli altri due incontri del pomeriggio si sono decisi al tie-break. Chieri ha vinto il derby piemontese contro Novara dopo essere stata in vantaggio per 1-0 e 2-1, spinta da Lucille Gicquel (18) e Avery Skinner (17), mentre Mayu Ishikawa e Tatiana Tolok hanno messo a segno 22 punti. Firenze ha risalito la china contro Vallefoglia da 1-2, in grande spolvero Adhuoljok Malual (21 punti), Stella Nervini (15) e Bozana Butigan (15), mentre tra le ospiti si sono distinte Simone Lee (19) e Gaia Giovannini (18).

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Wash4green Pinerolo vs Numia Vero Volley Milano 1-3 (40-38; 20-25; 21-25; 20-25)

Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Eurotek Uyba Busto Arsizio 3-0 (25-15; 25-22; 25-14)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Igor Gorgonzola Novara 3-2 (25-22; 16-25; 25-22; 15-25; 15-11)

Il Bisonte Firenze vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-2 (27-25; 21-25; 19-25; 27-25; 15-12)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Bergamo 0-3 (22-25; 23-25; 19-25)

Smi Roma Volley vs Cda Volley Talmassons Fvg 3-1 (26-28; 30-28; 25-20; 25-19)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 3 punti, Bergamo 3, Scandicci 3, Roma 3, Milano 3, Firenze 2, Chieri 2, Novara 1, Vallefoglia 1, Pinerolo 0, Talmassons 0, Busto Arsizio 0, Perugia 0, Cuneo 0.