VIDEO MotoGP, la caduta di Acosta nella Sprint a Motegi: era al comando, Bagnaia ne approfitta

Chiamiamoli pure errori di gioventù. Pedro Acosta vanifica un sabato perfetto cadendo a pochi giri dalla fine della Sprint Race valida per il GP del Giappone, sedicesimo appuntamento del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena sul veloce tracciato di Motegi.

Il “rookie meraviglia”, abile a conquistare la pole position, si è reso protagonista di un buon inizio, dove si è messo davanti al resto del gruppo al terzo giro, iniziando a spingere in modo furibondo, sfoggiando tutte le sue migliori caratteristiche. Un tipo di guida completamente al limite che il giovanissimo spagnolo non è riuscito a gestire: a quattro giri dalla fine infatti il pilota KTM ha perso l’anteriore una volta arrivato in curva 10, scivolando e perdendo la possibilità di vincere la gara.

Ad approfittare della caduta dell’iberico ci ha pensato Francesco “Pecco” Bagnaia, lui sì bravo a gestire, tagliando il traguardo per primo, precedendo il compagno di squadra Enea Bastianini, secondo davanti a Marc Marquez. Rivediamo dunque la caduta di Pedro Acosta in occasione della Sprint Race al GP del Giappone.

L A CAD UTA DI ACOSTA NELLA SPINT DI MOTEGI