VIDEO MotoGP, il sorpasso decisivo di Marquez su Martin nel GP d’Australia

Marc Marquez batte Jorge Martin nel confronto duello e si aggiudica un intenso Gran Premio d’Australia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sulla pista di Phillip Island, finalmente baciata dal sole, i due piloti spagnoli hanno impreziosito la gara con una sfida davvero emozionante.

Il Cabroncito, primo poi al traguardo, ha vissuto una domenica particolare. Inizio pessimo per colpa della pellicola del suo casco che, appena staccata, va ad appiccicarsi alla sua gomma posteriore, creandogli un problema in partenza. Tempo e posizioni perse, ma il portacolori del team Ducati Gresini non si scompone e, giro dopo giro, va a riprendere “Martinator”.

I due spagnoli, quindi, danno il via ad un corpo a corpo intenso. Prima il leader della classifica generale spreme la sua GP24 al massimo e lascia il rivale a un paio di decimi di distacco per alcune tornate, quindi risponde colpo su colpo ai suoi attacchi. Anzi, dopo un primo sorpasso, lo restituisce in fondo al rettilineo del traguardo.

La battaglia prosegue e si chiude con un gran sorpasso dell’otto volte campione del mondo che decide la gara. Andiamo, quindi, a rivedere quel momento, con Marc Marquez che va a prendersi il successo sulla pista di Phillip Island.