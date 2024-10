United Rugby Championship, Leinster e Lions ancora imbattuti in vetta

Si è disputato nel weekend il quinto turno dell’United Rugby Championship e continua la corsa perfetta degli irlandesi del Leinster e i sudafricani Lions, con un match in meno, unici imbattuti sin qui. Sorride anche la Benetton Treviso, che dopo un avvio difficile ha agguantato la zona playoff.

Non si ferma il Leinster, che nel derby irlandese contro il Connacht espugna il campo di Galway con un perentorio 12-33 e guida la classifica con 25 punti. Alle loro spalle salgono i sudafricani Lions, con 4 vittorie su 4, dopo la sofferta vittoria di misura in casa delle Zebre Parma per 9-10 e che sono secondi con 18 punti. 18 punti anche per i Glasgow Warriors, con però 3 vittorie e 2 sconfitte, dopo il ko subito con gli Sharks per 28-24.

Fuori dal podio virtuale con 15 punti la coppia formata dai Bulls, anche loro con un match da recuperare, e l’Ulster, con i sudafricani che a sorpresa sono caduti per 23-22 in casa degli Scarlets, mentre i nordirlandesi hanno battuto nettamente gli Ospreys per 36-12. Seguono l’Edimburgo e il Connacht con 13 punti, con gli scozzesi che hanno battuto il Cardiff per 27-8.

Come detto, giornata positiva anche per la Benetton Treviso, che battendo 21-31 i Newport Dragons risale la china e si issa in zona playoff, all’ottavo posto con 12 punti. Gli stessi punti di Cardiff, mentre a quota 11 ci sono gli Scarlets e il Munster, crollato in Sudafrica contro gli Stormers per 34-19. Stormers che salgono a quota 10 punti, assieme agli Sharks, mentre in fondo alla classifica ci sono Newport e Zebre Parma a 7 punti e gli Ospreys a quota 6.