United Rugby Championship, le Zebre vanno nella tana dei Warriors

Si disputa questo weekend la quarta giornata dell’United Rugby Championship e le Zebre Parma saranno impegnate domani sera in Scozia, in casa dei Glasgow Warriors. Allo Scotstoun Stadium la franchigia federale tenterà un colpaccio difficile contro una delle formazioni favorite per il titolo finale.

I Warriors sono i campioni in carica e sin qui hanno ottenuto due vittorie in tre turni, con Kyle Steyn top scorer con tre mete, ma ben altri quattro giocatori a quota due marcature. Le statistiche parlano anche di una difesa che è la terza migliore della lega, mentre la franchigia federale ha il sesto attacco, ma solo la tredicesima difesa.

In casa Zebre spiccano le due marcature sin qui di Alessandro Fusco e Jacopo Trulla, mentre in difesa è Tommaso Di Bartolomeo in vetta con 40 placcaggi effettuati. Massimo Brunello ha detto, alla vigilia del match, che “giochiamo in casa dei campioni, quindi sarà per forza di cose una partita molto difficile. Avendo un giorno in meno di riposo abbiamo fatto qualche cambio, ma non per questo approcceremo con una mentalità chiusa. Dovremo migliorare in alcuni aspetti, come la disciplina, che con gli Stormers è stata il nostro punto più debole. Siamo pronti a battagliare in ogni area del gioco. Gli Warriors sono una squadra che ama giocare negli spazi, per questo dovremo essere molto attenti in difesa”.

ZEBRE – formazione

15. Geronimo Prisciantelli

14. Jacopo Trulla

13. Fetuli Paea

12. Scott Gregory

11. Simone Gesi

10. Giacomo Da Re

9. Gonzalo Garcia

8. Giovanni Licata

7. Luca Andreani

6. Giacomo Ferrari

5. Andrea Zambonin

4. Leonard Krumov

3. Matteo Nocera

2. Giampietro Ribaldi

1. Danilo Fischetti

A disposizione:

16. Luca Bigi

17. Samuele Taddei

18. Ion Neculai

19. Matteo Canali

20. Iacopo Bianchi

21. Alessandro Fusco

22. Damiano Mazza

23. Ben Cambriani