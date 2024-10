United Rugby Championship, il Leinster non si ferma, Treviso rialza la testa

Si è conclusa la quarta giornata dell’United Rugby Championship e gli irlandesi del Leinster non si fermano e conquistano la quarta vittoria consecutiva. Alle sue spalle restano in tre formazioni, con tre vittorie, anche se Lions e Bulls sono a punteggio pieno, visto che hanno giocato una partita in meno.

I dubliners, a quota 20 punti, hanno vinto il superderby irlandese, battendo il Munster 26-12, con i ragazzi di Cork che scivolano al settimo posto con il secondo ko stagionale. Alle spalle del Leinster ci sono i campioni in carica Glasgow Warriors, che hanno dominato la sfida contro le Zebre Parma, a 16 punti. Appaiati a quota 14, come detto, Lions e Bulls, con una partita da recuperare. I Lions hanno vinto 23-19 in casa di Newport, con anche i Bulls che si impongono in Galles battendo gli Ospreys 29-19.

Alle loro spalle, con 13 punti, gli altri irlandesi di Connacht, che hanno perso 32-27 contro l’Ulster l’altro derby irlandese e restano fermi a 2 vittorie. Due successi anche per Cardiff, che ha perso in casa 25-19 con gli Scarlets e ha 12 punti; per il Munster a quota 11 dopo il ko con Leinster e proprio l’Ulster, che chiude la zona playoff con 10 punti.

Staccati di due punti, a quota 8, gli scozzesi dell’Edimburgo, che ha vinto la prima partita stagionale superando 38-7 i sudafricani Stormers, mentre con 7 punti ci sono i gallesi Scarlets, Newport Dragons e la Benetton Treviso, che ha trovato il primo successo in casa contro gli Sharks. Chiudono la classifica Ospreys, Sharks e Zebre Parma con 6 punti e gli Stormers fermi a 5.