United Rugby Championship, Thomas Gallo: “Il Benetton deve continuare a crescere”

Il weekend ha visto il Benetton Treviso ottenere il terzo risultato utile in stagione e la seconda vittoria consecutiva, espugnando per 21-31 il campo dei Newport Dragons. Un successo che porta i veneti in zona playoff, ma la squadra di Marco Bortolami sta ancora cercando la quadra ed il pilone argentino Thomas Gallo è cosciente che la strada è ancora lunga.

“Penso che noi avanti abbiamo svolto un bel lavoro nell’arco degli 80 minuti. Un lavoro che è frutto di tutti i nostri allenamenti e progressi quotidiani. Noi come pack credo che abbiamo fatto la differenza nel match. Il drive e la mischia hanno funzionato molto bene e anche in difesa abbiamo lottato duramente. Dobbiamo continuare a lavorare perché sappiamo che venerdì arriva una partita molto complicata” le sue parole.

“Quello che posso dire è che allenamento dopo allenamento possiamo migliorare nella mischia e nel lavoro corale di tutti i primi otto uomini del pack. Questa è la cosa importante da sottolineare e credo che stiamo facendo un buonissimo lavoro, consapevoli che il nostro percorso di crescita debba proseguire e non fermarsi” ha continuato il pilone biancoverde.

Il prossimo turno vedrà arrivare a Monigo i sudafricani Bulls, una nuova sfida durissima per il Benetton Treviso. “Sappiamo i loro valori aggiunti e che di fatto sono una squadra completa. Attuano una fisicità notevole e sono molto forti sia in fase difensiva che in fase offensiva. Noi dobbiamo focalizzarci su ogni aspetto di gioco, continuare a spingere e dimostrare che la squadra sta bene – ha analizzato Thomas Gallo –. Sicuramente per noi avanti e per tutto il pack sarà una lotta molto intensa ed una battaglia che si farà sentire per tutta la gara. Conosciamo il loro gioco e non dovremo farci trovare impreparati”.