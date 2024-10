United Rugby Championship fermo questa settimana: niente Zebre e Benetton Treviso

Questo fine settimana non scenderanno in campo le Zebre Parma e la Benetton Treviso, con l’United Rugby Championship che si ferma per un mese. Il prossimo turno del torneo celtico, infatti, andrà in scena il weekend del 30 novembre. Ma perché questo weekend non si giocherà?

Il motivo è molto semplice. Questo fine settimana prendono il via i test match autunnali, con tutte le più importanti nazionali impegnate per quasi tutto novembre sui campi d’Europa. Questo weekend scende in campo la Scozia, una delle nazioni i cui club partecipano all’United Rugby Championship, mentre dal fine settimana successivo sarà la volta anche di Italia, Irlanda, Galles e Sudafrica.

I test match andranno avanti fino al weekend del 23/24 novembre, con un’appendice sabato 30 novembre con Irlanda-Australia. E proprio in quel fine settimana torneranno in campo la Benetton Treviso e le Zebre Parma, che affronteranno rispettivamente Edimburgo e Ospreys, ma che probabilmente dovranno rinunciare a gran parte dei nazionali impegnati in queste settimane contro Argentina, Georgia e Nuova Zelanda.

Quello del 30 novembre sarà, però, una tocca e fuga per quel che riguarda l’United Rugby Championship, che da oggi a Natale vedrà disputarsi solo due turni, con quello successivo che sarà il 20, 21 e 22 dicembre. In mezzo, infatti, ci sarà l’esordio delle coppe europee, con Champions Cup e Challenge Cup che andranno in scena nei primi due fine settimana di dicembre.