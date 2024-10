Triathlon, tre italiane nella top10 di World Cup a Roma. Vince Nina Eim

Ottimo risultato per i colori azzurri nella prova elite femminile della tappa di Roma della World Triathlon Cup 2024. Tre atlete italiane, infatti, hanno concluso nella top10, mentre il successo è andato alla tedesca Nina Eim.

La gara, disputata su distanza sprint, si è disputata presso il quartiere dell’EUR ha visto il successo della teutonica classe 1998 con il tempo complessivo di 1:00.39 (10:01 nel 750 metri di nuoto, 33:03 nei 20 chilometri della parte in bici, quindi 15:57 nella sezione di corsa) con 6 secondi di vantaggio sulla svizzera Alissa Konig, mentre completa il podio la belga Jolien Vermeylen.

Quarta posizione per la neozelandese a 25 secondi dalla vetta, quinta la prima delle italiane, Verena Steinhauser in 1:01:11 a 32 secondi, mentre è sesta la britannica Olivia Mathias a 38 secondi. Settima ha concluso la tedesca Marlene Gomez-Goggel a 45 secondi, ottava l’olandese Robin Dreijling a 55, quindi nona e decima le nostre Costanza Arpinelli a un minuto esatto e Bianca Seregni a 1:03.

Si ferma in 16a posizione, invece, Sharon Spimi con il tempo complessivo di 1:02.43, 18a Beatrice Mallozzi in 1:03.27, quindi 20a Angelica Prestia in 1:03.42. Conclude 23a Myral Greco in 1:04.08, quindi 25a Carlotta Missaglia in 1:04.33.