Sci alpino, Campionati Italiani 2024: Matilde Lorenzi conquista il titolo nel superG davanti a Laura Pirovano

La seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti 2024 di sci alpino, in corso in Val Sarentino, in provincia di Bolzano, vede l’assegnazione del titolo nazionale nel superG femminile, che va a Matilde Lorenzi, mentre viene cancellata la manche di slalom che avrebbe portato alla formazione della graduatoria nella combinata alpina.

Doppio titolo per Matilde Lorenzi, che vince sia il titolo assoluto (il primo in carriera), che quello della categoria Giovani. Sulla pista Schöneben il miglior tempo è dell’austriaca Riccarda Haaser in 1’12″91, ma la prima delle italiane è proprio Matilde Lorenzi (CS Esercito) in 1’13″08, che precede Laura Pirovano (Fiamme Gialle), terza complessiva a 0″40, davanti alle altre tre austriache Julia Scheib, Franziska Gritsch ed Elisabeth Kappaurer.

Settimo tempo totale e terzo posto tra le italiane per Nicol Delago (Fiamme Gialle), a 0″63, davanti alla sorella Nadia (Fiamme Oro) a 0″66. Il 12° posto vale a Camilla Vanni (CS Esercito), a 1″37, il secondo posto nella categoria Giovani ed il primo nel Gran Premio Italia Giovani sia tra le Giovani che tra le Aspiranti. Terzo posto tra le Giovani per Sara Thaler (Carabinieri), 14ma a 1″66.