Tiro a volo, Cassandro in testa alle Finali di Coppa del Mondo dopo tre serie. Terzo Rossetti

A Nuova Delhi, in India, dopo le prime tre serie delle qualificazioni dello skeet maschile delle Finali di Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo ottime notizie arrivano per i tiratori italiani in gara: Tammaro Cassandro si trova in testa, mentre Gabriele Rossetti chiude in terza posizione.

La vetta è condivisa dal qatariota Rashid Saleh Al-Athba e dall’italiano Tammaro Cassandro con lo score di 74/75, i quali precedono l’indiano Anant Jeet Singh Naruka e l’altro azzurro Gabriele Rossetti, appaiati in terza posizione a quota 73/75.

Ad un piattello di distanza, in quinta piazza, si trovano l’egiziano Azmy Mehelba ed il danese Jesper Hansen, entrambi a quota 72/75, mentre il settimo posto è condiviso dall’indiano Mairaj Ahmad Khan e dal taiwanese Lee Meng Yuan, con 71/75.

Chiudono la graduatoria, appaiati in nona posizione, il danese Emil Kjelgaard Petersen e lo statunitense Conner Lynn Prince, entrambi con il punteggio di 68/75. Le ultime due serie delle qualificazioni andranno in scena domani, mentre giovedì si disputerà la finale.

QUALIFICAZIONI SKEET MASCHILE DOPO 75 PIATTELLI

1 1111 AL-ATHBA Rashid Saleh QAT 24 25 25 74

2 1083 CASSANDRO Tammaro ITA 25 24 25 74

3 1069 NARUKA Anant Jeet Singh IND 25 23 25 73

4 1087 ROSSETTI Gabriele ITA 25 24 24 73

5 1033 MEHELBA Azmy EGY 24 24 24 72

6 1028 HANSEN Jesper DEN 24 25 23 72

7 1065 KHAN Mairaj Ahmad IND 24 23 24 71

8 1121 LEE Meng Yuan TPE 24 24 23 71

9 1030 PETERSEN Emil Kjelgaard DEN 23 22 23 68

10 1129 PRINCE Conner Lynn USA 24 22 22 68