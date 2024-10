Tiro a segno, Maldini dopo il 3° posto alle Finali di Nuova Delhi: “È l’anno più importante della mia carriera”

L’Italia recita ancora un ruolo da protagonista nel tiro a segno. Oggi, martedì 15 ottobre, in occasione della prima giornata delle Finali di Coppa del Mondo Federico Nilo Maldini ha conquistato la terza posizione nella pistola 10 m ad aria compressa, piazzandosi davanti a Paolo Monna, quarto classificato.

Un risultato dalla grande valenza quello del tiratore azzurro che ha chiuso così la stagione con un altro piazzamento sul podio dopo il grande argento conquistato alle Olimpiadi di Parigi 2024. Visibilmente emozionato, l’atleta ha commentato quanto fatto ai microfoni federali.

“Lo scorso anno a Doha sono arrivato sesto, oggi sono più felice – ha detto Maldini – Dopo le Olimpiadi è arrivato un altro podio che mi rende orgoglioso, è stato molto difficile. E’ stata una finale molto tesa e sentita, dove hanno partecipato i migliori tiratori al mondo. Il 2025? Questo è stato l’anno più importante della mia carriera. Passo dopo passo andrò a programmare gli allenamenti e le nuove sfide”.

Grande soddisfazione anche da parte del CT Roberto Di Donna: “[Maldini] È partito meno bene rispetto agli altri tiratori ma ha disputato una seconda parte di contest di altissimo livello. Da un certo punto in poi della gara è stato il migliore. Siamo davvero contenti di quanto ha fatto vedere. C’è un po’ di rammarico per Paolo Monna che invece era partito benissimo, ma poi ha accusato un po’ di stanchezza. La stagione è stata lunga ed era una cosa che abbiamo messo in conto. Noi e lui sappiamo che per tirare al meglio tutti i colpi di finali cosi equilibrate e di alto livello bisogna essere sempre al 100% e oggi questo è venuto un po’ meno”.

Di Donna ha poi chiosato: “In generale siamo davvero contenti e soddisfatti di quello che si è visto durante il 2024. L’annata si è di fatto conclusa oggi e credo di poter parlare di uno dei migliori anni agonistici della nostra specialità. Ora ci aspetta un po’ di riposo, poi ripartiremo con gli allenamenti pensando al 2025″.