Tiro a segno, Federico Nilo Maldini terzo nella pistola da 10 metri alle Finali di Coppa del Mondo! Quarto Paolo Monna

Federico Nilo Maldini sale sul gradino più basso del podio nella finale della pistola ad aria compressa da 10 metri maschile alle Finali di Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno, in corso a Nuova Delhi, in India: l’azzurro chiude al terzo posto, andando a precedere l’altro azzurro in gara, Paolo Monna, quarto.

Il successo va al cinese Xie Yu, il quale corona un lungo inseguimento e nell’ultima parte di gara riesce ad avere la meglio sul tedesco Robin Walter, battuto nel duello conclusivo con lo score di 244.6 a 243.3. Alle loro spalle si piazzano, però, i due rappresentanti dell’Italia.

Eliminato in terza posizione a due colpi dal termine l’azzurro Federico Nilo Maldini con lo score di 221.7, il quale precede l’altro italiano in gara, Paolo Monna, che resta ai piedi del podio chiudendo in quarta piazza con il punteggio di 196.6.

Quinto posto per il bulgaro Samuil Donkov a quota 176.5, mentre in sesta posizione conclude il sudcoreano Lee Wonho con 157.4. Settima piazza per il turco Bugra Selimzade con il punteggio di 137.1, infine si classifica ottavo l’indiano Arjun Singh Cheema con lo score di 109.9.

Al termine delle qualificazioni i 12 tiratori in gara erano stati ridotti ad 8: 9° posto per lo slovacco Juraj Tuzinsky con 577 (23x), 10ma piazza per l’indiano Varun Tomar a quota 575 (17x), 11ma posizione per il turco Yusuf Dikec con lo score di 572 (21x), 12° ed ultimo posto per il lettone Lauris Strautmanis con il punteggio di 567-16x.

FINALE PISTOLA 10 METRI MASCHILE

1 1020 XIE Yu CHN 244.6

2 1052 WALTER Robin GER 243.3

3 1084 MALDINI Federico Nilo ITA 221.7

4 1086 MONNA Paolo ITA 196.6

5 1005 DONKOV Samuil BUL 176.5

6 1099 LEE Wonho KOR 157.4

7 1125 SELIMZADE Bugra TUR 137.1

8 1062 CHEEMA Arjun Singh IND 109.9

QUALIFICAZIONI PISTOLA 10 METRI MASCHILE

1 1020 XIE Yu CHN 588-25x Q

2 1125 SELIMZADE Bugra TUR 581-24x Q

3 1099 LEE Wonho KOR 581-23x Q

4 1086 MONNA Paolo ITA 581-23x Q

5 1062 CHEEMA Arjun Singh IND 580-18x Q

6 1084 MALDINI Federico Nilo ITA 579-27x Q

7 1052 WALTER Robin GER 579-19x Q

8 1005 DONKOV Samuil BUL 578-18x Q

9 1119 TUZINSKY Juraj SVK 577-23x

10 1080 TOMAR Varun IND 575-17x

11 1123 DIKEC Yusuf TUR 572-21x

12 1102 STRAUTMANIS Lauris LAT 567-16x