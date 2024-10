Tiro a segno, Rikke Maeng Ibsen vince nella carabina 3 posizioni alle Finali di Coppa del Mondo

Nella specialità della carabina sportiva 3 posizioni da 50 metri femminile delle Finali di Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno, in corso a Nuova Delhi, in India, senza azzurre al via, si impone la danese Rikke Maeng Ibsen.

Nell’ultimo atto la danese Rikke Maeng Ibsen supera nel duello conclusivo la norvegese Jeanette Hegg Duestad con lo score di 466.2-456.6, vincendo per appena sei decimi di punto. Gradino più basso del podio per la cinese Han Jiayu, eliminata ad un colpo dal termine a quota 453.7.

Resta ai piedi del podio, invece, la tedesca Jolyn Beer, quarta a quota 443.6, che precede l’altra cinese Zhang Qiongyue, quinta con 432.5. Sesta piazza per la mongola Yesugen Oyunbat con 418.1, settima posizione per la teutonica Anna Janssen a quota 406.3, infine ottavo posto per la cinese Xia Siyu con 404.9.

FINALE CARABINA 3 POSIZIONI FEMMINILE

1 1029 IBSEN Rikke Maeng DEN 466.2

2 1107 DUESTAD Jeanette Hegg NOR 465.6

3 1009 HAN Jiayu CHN 453.7

4 1044 BEER Jolyn GER 443.6

5 1021 ZHANG Qiongyue CHN 432.5

6 1106 OYUNBAT Yesugen MGL 418.1

7 1047 JANSSEN Anna GER 406.3

8 1019 XIA Siyu CHN 404.9

QUALIFICAZIONI CARABINA 3 POSIZIONI FEMMINILE

1 1009 HAN Jiayu CHN 593 – 41x Q

2 1021 ZHANG Qiongyue CHN 592 – 38x Q

3 1107 DUESTAD Jeanette Hegg NOR 591 – 35x Q

4 1029 IBSEN Rikke Maeng DEN 590 – 32x Q

5 1044 BEER Jolyn GER 589 – 28x Q

6 1106 OYUNBAT Yesugen MGL 589 – 26x Q

7 1047 JANSSEN Anna GER 588 – 34x Q

8 1019 XIA Siyu CHN 587 – 31x Q

9 1063 CHOUKSEY Ashi IND 587 – 30x

10 1070 NISCHAL Nischal IND 585 – 30x

11 1118 LEONE Chiara SUI 584 – 32x

12 1117 JAEGGI Emely SUI 584 – 29x