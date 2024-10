Tennistavolo, i convocati dell’Italia per gli Europei individuali: otto azzurri a Linz

Si disputeranno a Linz, in Austria, dal 15 al 20 ottobre, gli Europei individuali 2024 di tennistavolo: l’Italia sarà al via del torneo continentale con 8 atleti, 5 nel singolare femminile e 3 nel tabellone maschile. Non sono ancora state comunicate le coppie in gara nelle specialità del doppio.

Saranno 120 le atlete in gara nel singolare femminile, tra le quali ben cinque azzurre: le italiane iscritte sono Nicole Arlia, Gaia Monfardini, Giorgia Piccolin, Nikoleta Stefanova e Debora Vivarelli. Nel tabellone maschile saranno invece 134 i pongisti in gara, tra i quali tre italiani, ovvero Matteo Mutti, John Oyebode ed Andrea Puppo.

In casa Italia, dunque, saranno al via le due azzurre capaci di qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi 2024, ovvero Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli, affiancate dalle giovani Nicole Arlia e Gaia Monfardini e dalla veterana Nikoleta Stefanova, mentre nel settore maschile sono assenti gli esperti Niagol Stoyanov e Mihai Bobocica, mentre si è deciso di puntare sulla linea verde.

Sono previsti dei tabelloni ad eliminazione diretta in tutti i tornei di doppio, con il misto che si concluderà venerdì 18, mentre tutti gli altri titoli verranno assegnati domenica 20. I due tornei di singolare, invece, si svolgeranno con una prima fase a gironi ed una seconda ad eliminazione diretta.

ITALIANI CONVOCATI PER GLI EUROPEI DI TENNISTAVOLO

Singolare femminile

Nicole Arlia

Gaia Monfardini

Giorgia Piccolin

Nikoleta Stefanova

Debora Vivarelli

Singolare maschile

Matteo Mutti

John Oyebode

Andrea Puppo