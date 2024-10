Tennistavolo, definite le semifinali dei singolari agli Europei. Squalifica per Felix Lebrun

Agli Europei individuali 2024 di tennistavolo, in corso a Linz, in Austria, nella quinta giornata di gare i tabelloni di singolare si sono allineati alle semifinali, mentre sono state assegnate le medaglie di bronzo nei tornei dei doppi non olimpici. Domani gran chiusura con l’assegnazione dei quattro titoli in questione.

Nei quarti di finale del singolare maschile arriva la squalifica per il numero 1 del seeding, il transalpino Felix Lebrun, che viene sconfitto dal tedesco Benedikt Duda e lancia via la racchetta, rompendo un tabellone elettronico a bordocampo e ricevendo così il cartellino rosso. In semifinale per Duda sarà derby con il connazionale Dimitrij Ovtcharov, che in un’altra sfida tutta teutonica liquida Patrick Franziska per 4-0 (3, 6, 7, 8). Dall’altro lato del tabellone il maggiore dei fratelli Lebrun, Alexis, elimina il tedesco Dang Qiu per 1-4 (7, -9, -8, -6, -11), e domani affronterà lo svedese Truls Moregard, che nell’ennesimo derby regola il connazionale Anton Kallberg per 2-4 (-5, -6, 4, 3, -7, -15).

Nei quarti di finale del singolare femminile la testa di serie numero 1, la romena Bernadette Szocs, piega la transalpina Charlotte Lutz per 4-2 (6, -7, 5, -8, 10, 9), e nel penultimo atto affronterà l’iberica Maria Xiao, che in rimonta supera l’altra transalpina Jia Nan Yuan, sconfitta per 4-3 (-13, 8, -11, 11, -3, 7, 3). Nella parte bassa del tabellone la tedesca Nina Mittelham, vicecampionessa continentale uscente ed accreditata della quarta testa di serie, regola la connazionale Yuan Wan per 4-1 (6, 5, -9, 7, 8) e domani se la vedrà con l’austriaca Sofia Polcanova, la quale elimina l’altra rappresentante teutonica Sabine Winter per 1-4 (7, -8, -3, -8, -10).

Nelle semifinali del doppio maschile i fratelli transalpini Alexis e Felix Lebrun, coppia numero 1 del seeding, supera l’austriaco Maciej Kolodziejczyk ed il moldavo Vladislav Ursu, provenienti dalle qualificazioni, per 3-0 (5, 9, 3), e domani potranno sfidare per il titolo, nonostante la squalifica rimediata da Felix nel torneo di singolare, gli svedesi Anton Kallberg e Truls Moregard, i quali eliminano, in uno dei tanti derby odierni, i connazionali Mattias Falck e Kristian Karlsson con lo score di 0-3 (-10, -6, -2). Per entrambe le coppie sconfitte nel penultimo atto c’è la medaglia di bronzo.

Nelle semifinali del doppio femminile l’austriaca Sofia Polcanova e la romena Bernadette Szocs piegano le serbe Izabela Lupulesku e Sabina Surjan per 3-2 (-10, 4, 5, -5, 3), e domani giocheranno per l’oro contro la ceca Hana Matelova e la slovacca Barbora Balazova, che la spuntano sulla polacca Natalia Bajor e sulla slovacca Tatiana Kukulkova per 2-3 (8, 5, -12, -5, -11). Anche in questo caso le due coppie uscite battute da questi incontri saliranno sul gradino più basso del podio.

RISULTATI EUROPEI DI TENNISTAVOLO

Sabato 19 ottobre

SPECIALITA’ OLIMPICHE

SINGOLARE MASCHILE

Quarti di finale

Felix Lebrun (Francia, 1)-Benedikt Duda (Germania, 10) 0-4 per squalifica [sul campo 3-4 (5, 4, -9, 6, -6, -14, -6)]

Dimitrij Ovtcharov (Germania, 6)-Patrick Franziska (Germania, 3) 4-0 (3, 6, 7, 8)

Dang Qiu (Germania, 4)-Alexis Lebrun (Francia, 7) 1-4 (7, -9, -8, -6, -11)

Anton Kallberg (Svezia, 9)-Truls Moregard (Svezia, 2) 2-4 (-5, -6, 4, 3, -7, -15)

Semifinali

Benedikt Duda (Germania, 10)-Dimitrij Ovtcharov (Germania, 6) domenica ore 12.10

Alexis Lebrun (Francia, 7)-Truls Moregard (Svezia, 2) domenica ore 13.00

Finale

Domenica ore 17.40

SINGOLARE FEMMINILE

Quarti di finale

Bernadette Szocs (Romania, 1)-Charlotte Lutz (Francia, 21) 4-2 (6, -7, 5, -8, 10, 9)

Maria Xiao (Spagna, 18)-Jia Nan Yuan (Francia, 3) 4-3 (-13, 8, -11, 11, -3, 7, 3)

Nina Mittelham (Germania, 4)-Yuan Wan (Germania, 32) 4-1 (6, 5, -9, 7, 8)

Sabine Winter (Germania, 11)-Sofia Polcanova (Austria, 2) 1-4 (7, -8, -3, -8, -10)

Semifinali

Bernadette Szocs (Romania, 1)-Maria Xiao (Spagna, 18) domenica ore 10.30

Nina Mittelham (Germania, 4)-Sofia Polcanova (Austria, 2) domenica ore 11.20

Finale

Domenica ore 16.50

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

DOPPIO MASCHILE

Semifinali

Alexis Lebrun/Felix Lebrun (Francia, 1)-Maciej Kolodziejczyk/Vladislav Ursu (Austria/Moldavia, Q) 3-0 (5, 9, 3)

Mattias Falck/Kristian Karlsson (Svezia, 3)-Anton Kallberg/Truls Moregard (Svezia, 2) 0-3 (-10, -6, -2)

Finale

Alexis Lebrun/Felix Lebrun (Francia, 1)-Anton Kallberg/Truls Moregard (Svezia, 2) domenica ore 16.10

DOPPIO FEMMINILE

Semifinali

Sofia Polcanova/Bernadette Szocs (Austria/Romania, 7)-Izabela Lupulesku/Sabina Surjan (Serbia, 12) 3-2 (-10, 4, 5, -5, 3)

Natalia Bajor/Tatiana Kukulkova (Polonia/Slovacchia, 3)-Hana Matelova/Barbora Balazova (Cechia/Slovacchia, 2) 2-3 (8, 5, -12, -5, -11)

Finale

Sofia Polcanova/Bernadette Szocs (Austria/Romania, 7)-Hana Matelova/Barbora Balazova (Cechia/Slovacchia, 2) domenica ore 15.30