Tennistavolo, Giorgia Piccolin cede alla nipponica Miu Hirano nell’esordio assoluto alle Olimpiadi

Si esaurisce la presenza dell’Italia del tennistavolo alle Olimpiadi di Parigi 2024: nei trentaduesimi del singolare femminile Giorgia Piccolin, numero 62 del ranking, cede alla nipponica Miu Hirano, numero 13 del mondo e testa di serie numero 8, che si impone per 4-0 (11-9, 11-5, 11-5, 11-7) in 34 minuti.

Nel primo game Piccolin vince il primo punto, poi la nipponica piazza subito un break di 4-0 dallo 0-1 al 4-1, Piccolin prova a restare in scia fino al 3-5, poi la giapponese allunga sul 7-3. L’azzurra combatte e dal 6-10 riesce ad infilare tre punti, ma Hirano riesce a chiudere alla quarta occasione sull’11-9 in 8′.

Nella seconda frazione ancora una volta la giapponese scappa subito via sul 4-0. Piccolin prova a recuperare e torna per due volte a -2, sul 4-6 e sul 5-7, ma la nipponica da quel momento vince altri 4 punti di fila e va così a chiudere sull’11-5 in 7′.

Il terzo parziale si apre nuovamente con 3 punti consecutivi di Hirano, e Piccolin chiama il time out. Alla ripresa la nipponica va sul 4-0, ma l’azzurra accorcia fino al 2-4. Nuovo allungo dell’asiatica, che scappa via fino al 9-3, Piccolin fa quel che può e prova a contrastare il gioco dell’avversaria, ma la giapponese chiude sull’11-5 in 9′.

Nel quarto game Hirano parte sul 2-0 e poi allunga ancora fino al 6-1. L’azzurra lotta per allungare la sfida, infila tre punti e si porta sul 4-6, toccando il -2 anche sul 5-7, ma la giapponese allunga fino al 10-5 e poi va a vincere l’incontro al terzo match point sull’11-7.