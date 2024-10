Tennis, Matteo Berrettini ammesso al tabellone principale di Bercy. Decisivo il forfait di Korda

Matteo Berrettini, impegnato attualmente nell’ATP 500 di Vienna, è stato ammesso in extremis al tabellone principale dell’imminente Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024. L’azzurro, seconda riserva al momento della pubblicazione dell’entry list, ha usufruito infatti di due forfait per rientrare nel lotto dei giocatori che prenderanno parte al main draw del torneo parigino.

Dopo Novak Djokovic, che ha deciso nei giorni scorsi di saltare la trasferta nella capitale francese, è arrivata oggi la notizia ufficiale della rinuncia di Sebastian Korda. L’americano non gioca dallo scorso 29 agosto, quando venne eliminato dal ceco Tomas Machac al secondo turno degli US Open, a causa di un problema al gomito che lo ha costretto poi ad operarsi.

Stagione finita dunque per Korda, che lascia il posto a Berrettini nel tabellone principale di Bercy. Il 28enne romano eviterà quindi di affrontare le qualificazioni, cominciando il suo percorso direttamente al primo turno del main draw in attesa di scoprire l’esito del sorteggio.

Il finalista di Wimbledon, in campo oggi sul veloce indoor di Vienna ai quarti di finale contro il russo Karen Khachanov, sta provando a risalire il ranking ATP per rientrare nella top30 in modo da essere testa di serie agli Australian Open 2025.