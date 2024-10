Tennis, Iga Swiatek conferma la sua partecipazione alle Finals di BJK Cup con la Polonia

Iga Swiatek parteciperà alla fase finale della Billie Jean King Cup 2024, in programma a Malaga dal 13 al 20 novembre. La numero 2 del ranking mondiale, che ha appena ceduto alla bielorussa Aryna Sabalenka la prima posizione della classifica WTA, proverà a trascinare la Nazionale polacca verso un risultato di prestigio nell’ex Fed Cup.

“Ci vediamo a Malaga! Sono entusiasta di annunciare che parteciperò alle Finals del BJK Cup. Sono felice di poter giocare per il mio Paese e di rappresentare con orgoglio la Polonia. Insieme alla squadra polacca daremo il massimo in campo. Spero che ci guarderete e ci sosterrete. A presto”, l’annuncio di Swiatek nel suo ultimo post su X.

Il percorso della Polonia sul veloce indoor del Palacio Deportes Martín Carpena si aprirà il 13 novembre contro la Spagna padrona di casa e, in caso di vittoria, proseguirebbe successivamente ai quarti di finale con la Repubblica Ceca (esentata dal primo turno con un bye). All’orizzonte, nella parte bassa del tabellone, una possibile semifinale contro l’Italia, che sfiderà ai quarti una tra Romania e Giappone (privo di Naomi Osaka).

La quattro volte vincitrice del Roland Garros non gioca un match ufficiale nel circuito dallo scorso 5 settembre, quando venne sconfitta abbastanza nettamente da Jessica Pegula ai quarti di finale degli US Open. La 23enne nativa di Varsavia, che in questo periodo ha cambiato coach, si sta preparando per gli ultimi due impegni della stagione indoor: le WTA Finals di Riad (in cui difende il titolo ottenuto nel 2023) e le Finals di BJK Cup a Malaga.