Tennis, Holger Rune attaccato anche dalla stampa danese: “Performance indecorosa e imbarazzante contro Fritz”

Anche la stampa danese, ora, attacca in maniera durissima Holger Rune. Il danese ha perso malissimo contro Taylor Fritz oggi negli ottavi a Shanghai: 6-1 6-2 a favore dell’americano in soli 54 minuti, con una performance assolutamente scadente da parte del classe 2003 che, nel 2024, ha avuto davvero poco di cui essere soddisfatto.

Nell’articolo di B.T., firmato da Jakob Kløcker e Rasmus Rask Vendelbjerg sulla versione web dello storico quotidiano (nato nel 1916) le cose sono in chiaro fin dal titolo: “Totalmente indecoroso“. E poi: “Holger Rune ha dato vita a una performance choc, indecorosa e semplicemente imbarazzante“. E ancora nell’incipit dell’articolo: “Indegno. Completamente indegno, soprattutto nel primo set“.

La prestazione di Rune viene definita come la seconda peggiore nel 2024, seconda solo al 6-1 6-1 subito dall’ungherese Fabian Marozsan a Miami. Tante le definizioni non proprio allegre del talento danese: scostante, privo di impegno, con un atteggiamento fiacco. Fino a immaginare un vero e proprio complesso, quello con i big, non necessariamente arrivando ai vari Sinner, Alcaraz, Djokovic e Medvedev.

Il match è stato definito in una maniera non esattamente aulica, e la questione viene posta in un modo molto semplice: “Sembra incredibile che Holger Rune abbia mostrato lo spirito che normalmente lo sorregge solo nell’ultimo game“. E poi un’analisi spietata: “Gioca un tennis fantastico nelle prime partite, poi si blocca totalmente e perde malissimo. Così non si avvicinerà mai più ai migliori. Gli restano due tornei ufficiali per accumulare punti e tentare di entrare in top ten, ma non si può pensare che ci riesca quando crolla così ogni volta che incontra un top player. Ora andrà in Arabia Saudita per giocare contro i primi cinque del mondo. Ahi...”. In realtà, sono quattro dei primi cinque e il quinto è Nadal, con tutto quel che significa il nome Nadal. La sostanza però non cambia, e parla di un attacco frontale a quello che sta esprimendo Rune oggi come oggi senza che, all’apparenza, ci siano reali motivi che giustifichino il tutto.