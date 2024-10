Superbike, Toprak Razgatlioglu vince gara-2 a Estoril e ipoteca il Mondiale. Secondo un grande Bulega

Toprak Razgatlioglu c’è eccome! Il turco è tornato al 100% e vince gara-2 del Gran Premio del Portogallo a Estoril: la conquista del Mondiale Superbike è veramente a un passo per il pilota BMW, ma Nicolò Bulega è stato eccezionale ed è riuscito ad arrivare secondo, rimandando quindi la questione a Jerez de la Frontera. Chiude il podio Alvaro Bautista.

Il migliore in partenza è un ottimo Alvaro Bautista che si mette subito al comando davanti a Locatelli e Bulega, mentre non è ideale lo spunto di Razgatlioglu che si ritrova dalla pole a dover sgomitare dalla quarta posizione. La gara del turco sembra complicarsi ancora di più quando subisce il sorpasso da Rea e scivola in quinta piazza.

Il turco della BMW da qui però comincia il suo show con un sorpasso dietro l’altro: prima passa in un colpo solo Locatelli e Rea per riportarsi in terza posizione, nel giro successivo salta anche Bulega con una fantastica manovra al tornantino per la seconda posizione. Dai 16 giri dalla conclusione quindi si ripropone un duello andato in onda diverse volte: Bautista vs Razgatlioglu.

Ma Toprak ne ha di più rispetto a tutti, si incolla a Bautista e lo passa velocemente per cominciare a fare il passo. Un passo insostenibile per la concorrenza: velocemente scava un solco assolutamente incolmabile e si invola a vincere la gara, ipotecando il Mondiale. Un bravissimo Bulega riesce a passare Bautista e a prendersi la piazza d’onore, rimandando almeno i discorsi a Jerez.