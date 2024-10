Superbike, svelato il calendario del Mondiale 2025: doppio appuntamento in Italia, tutte le date

In occasione del penultimo Round di questa stagione, in corso di svolgimento a Estoril (Portogallo), è stato svelato il calendario del Mondiale Superbike 2025. Il numero degli appuntamenti resta uguale a quest’anno: dodici tappe, di cui soltanto una al di fuori dell’Europa, ovvero quella d’apertura in programma a Phillip Island (Australia) dal 21 al 23 febbraio. Dopo l’evento in terra oceanica ci sarà più di un mese di pausa, per tornare poi in pista a Portimao (Prtogallo) tra il 28 e il marzo.

A metà aprile spazio ad Assen (Paesi Bassi), mentre dal 2 al 4 maggio i motori saranno accesi a Cremona per il primo di due appuntamenti in Italia. Il secondo evento nel Bel Paese avrà luogo a Misano dal 13 al 15 giugno, preceduto dal GP di Cechia in quel di Most (16-18 maggio). A luglio spazio a due eventi: il GP di Gran Bretagna a Donington Park e il GP di Ungheria al Balaton Park, circuito che però non risulta ancora omologato (tra l’altro è stato inserito anche nel calendario della MotoGP).

Pausa estiva di un mese per poi ripartire a settembre con il GP di Francia a Magny-Cours, prima di una chiusura tutta tra Spagna e Portogallo con Aragon, Estoril e Jerez, confermata come gran finale nel weekend del 17-19 ottobre. Di seguito il calendario del Mondiale Superbike 2025.

CALENDARIO MONDIALE SUPERBIKE 2025

21-23 febbraio Phillip Island (Australia)

28-30 marzo Portimao (Portogallo)

11-13 aprile Assen (Paesi Bassi)

2-4 maggio Cremona (Italia)

16-18 maggio Most (Cechia)

13-15 giugno Misano (Italia)

11-13 luglio Donington Park (Gran Bretagna)

25-27 luglio Balaton Park (Ungheria)

5-7 settembre Magny-Cours (Francia)

26-28 settembre Aragon (Spagna)

10-12 ottobre Estoril (Portogallo)

17-19 ottobre Jerez (Spagna)