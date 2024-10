Superbike oggi, GP Portogallo 2024: Superpole e gara-1, tv, streaming, programma TV8

Oggi, sabato 12 ottobre, seconda giornata del week end di Estoril, penultima tappa del Mondiale 2024 di Superbike. Sul circuito portoghese i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Dopo la disputa dell’ultimo turno di prove libere, la Superpole e Gara-1 terranno banco e i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione.

Toprak Razgatlioglu ha la possibilità di far calare il sipario e di conquistare il titolo iridato. Il turco, tornato a gareggiare nello scorso week end ad Aragon in sella alla propria BMW, ha ampliato il proprio vantaggio in classifica generale nei confronti dell’immediato inseguitore, Nicolò Bulega (Ducati). Il distacco di 39 lunghezze mette nelle condizioni Toprak di avere questa ambizione.

Bulega, dal canto suo, per restare in ballo dovrà cercare di guadagnare punti su Razgatlioglu, oppure non perdendone più di 23. L’obiettivo del ducatista è quello di rimandare tutto all’ultimo appuntamento di Jerez de la Frontera (Spagna). In tutto questo andranno considerati eventuali inserimenti nella lotta per il successo di questo Round, in considerazioni anche di un meteo piuttosto variabile.

La seconda giornata del week end del Mondiale di Superbike a Estoril (Portogallo) sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno in chiaro e in differita esclusivamente gara-1, mentre la Superpole sarà un’esclusiva di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della Superpole e di gara-1.

GP PORTOGALLO SUPERBIKE 2024 OGGI

Sabato 12 ottobre (Orari italiani)

Ore 10.00 Superbike, prove libere 3 – Nessuna copertura tv/streaming.

Ore 12.00 Superbike, Superpole – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (204).

Ore 15.00 Superbike – Gara 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (204), TV8.

PROGRAMMA GP PORTOGALLO SUPERBIKE 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208); TV8 trasmetterà in chiaro e in diretta solo gara-1, mentre la Superpole sarà coperta esclusivamente da Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in diretta solo Gara-1, mentre la Superpole sarà coperta esclusivamente da Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport (Superpole e Gara-1)

SUPERBIKE SU TV8 OGGI

Sabato 12 ottobre

Ore 15.00 Superbike, Gara 1 – Diretta in chiaro