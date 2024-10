Superbike, Nicolò Bulega vince il duello contro Razgatlioglu nella Superpole Race a Estoril!

“Si può fare!“. È questo quanto pensato e detto da Nicolò Bulega al termine della Superpole Race di Estoril (Portogallo), penultimo appuntamento del Mondiale 2024 di Superbike. L’emiliano è riuscito a far sua la prova “sprint” con grandissima determinazione e coraggio, riuscendo a superare in volata il leader del campionato, Toprak Razgatlioglu (BMW).

Il turco ha guidato per larghi tratti di questa corsa, ma Bulega è stato premiato per la sua caparbietà, facendo la differenza nelle battute conclusive, anche in termini di gestione delle gomme. Pertanto, il centauro italiano si è preso con le unghie e con i denti il quarto successo di questa stagione, tenendo ancora aperto il discorso iridato, pur considerando un distacco di 41 lunghezze in classifica generale da Toprak.

A completare il podio è stato lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati), distanziato di 4.253, a testimonianza di come e di quanto i primi due abbiano fatto un altro sport quest’oggi. In casa Italia vanno segnalati il quarto e il quinto posto di Andrea Locatelli (Yamaha) e di Danilo Petrucci (Ducati), rispettivamente a 5.623 e a 7.161.

Ai margini della top-10 Andrea Iannone, che ha tagliato il traguardo in nona posizione (ultimo a ottenere i punti da questa Superpole) sulla Panigale (+11.822). A completare il quadro tra le fila nostrane, vanno citati Axel Bassani (Kawasaki) in dodicesima posizione e Michael Ruben Rinaldi (Ducati) in quattordicesima.

CLASSIFICA SUPERPOLE RACE ESTORIL SUPERBIKE 2024

1 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 1’36.211 1’36.178 323

2 54 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR 0.003 +0.003 1’36.371 1’36.221 320

3 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 4.253 +4.250 1’36.851 1’36.612 328

4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 5.623 +1.370 1’37.712 1’36.808 320

5 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 7.161 +1.538 1’37.397 1’36.800 321

6 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 7.192 +0.031 1’37.235 1’36.762 320

7 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 8.157 +0.965 1’37.317 1’37.108 323

8 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 9.672 +1.515 1’37.947 1’37.123 324

9 29 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 11.822 +2.150 1’37.404 1’37.079 324

10 45 REDDING Scott BMW M 1000 RR 12.345 +0.523 1’37.164 1’37.164 321

11 31 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 12.613 +0.268 1’37.386 1’37.161 325

12 47 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 13.575 +0.962 1’38.574 1’37.290 320

13 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 13.772 +0.197 1’38.110 1’37.579 321

14 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 14.264 +0.492 1’37.989 1’37.522 320

15 14 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 15.051 +0.787 1’38.233 1’37.451 319

16 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 15.432 +0.381 1’37.828 1’37.633 316

17 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 15.542 +0.110 1’37.839 1’37.372 325

18 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 18.018 +2.476 1’38.063 1’37.854 316

19 95 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 21.003 +2.985 1’39.537 1’37.982 319

20 75 LOPES Ivo Honda CBR1000 RR-R 24.271 +3.268 1’38.821 1’38.050 314

21 5 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 24.714 +0.443 1’39.760 1’38.647 314

22 65 REA Jonathan Yamaha YZF R1 27.011 +2.297 1’38.121 1’37.423 316

23 91 BERNARDI Luca Yamaha YZF R1 39.701 +12.690 1’39.828 1’39.751 306