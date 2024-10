Superbike, Nicolò Bulega piega Toprak Razgatlioglu e vince la Superpole Race di Jerez

“Ultimo giorno scuola” per il Mondiale Superbike 2024, che a Jerez de la Frontera sta vivendo l’atto conclusivo della stagione. Si è arrivati in Andalusia con il titolo iridato ancora in palio, almeno per l’algebra. Tuttavia, Toprak Razgatlioglu ha chiuso matematicamente i conti già sabato pomeriggio, tramutando l’odierna domenica in una sorta di festa conclusiva. Senza più nulla di pregnante in palio, la Superpole Race ha visto i centauri gareggiare a briglia sciolte, senza fare calcoli o crucciarsi delle dinamiche legate ad un campionato già deciso.

Partenza ideale per Nicolò Bulega (Ducati Aruba), che mantiene il comando davanti a Toprak Razgatlioglu (BMW). I due confermano rapidamente quanto già visto ieri, ovverosia di avere una marcia in più rispetto a tutti gli altri. Oggi, però, il turco non ha remore legate all’obbligo di raccogliere i punti necessari a completare l’opera iridata. Attacca quindi l’italiano al secondo giro, ponendosi in testa.

L’emiliano non molla l’osso e comincia a seguire l’avversario come un’ombra, sorprendendolo nel cuore della corsa. Bulega forza il ritmo e riesce a staccare Razgatlioglu, che alfine si arrende. Dunque sesta affermazione della stagione e della carriera per il rookie Ducati, mentre il fresco campione del mondo si accontenta della piazza d’onore.

Il podio viene completato dalla Kawasaki di Alex Lowes, il quale mantiene perennemente la posizione, contenendo Danilo Petrucci (Ducati Barni) ed Andrea Locatelli (Yamaha). Per quanto riguarda gli altri italiani, Andrea Iannone (Ducati GoEleven) chiude settimo. Marcano punti anche Michael Ruben Rinaldi (Ducati Motocorsa) ed Axel Bassani (Kawasaki), rispettivamente tredicesimo e quattordicesimo, mentre si piazza nelle retrovie Alessandro Delbianco (Yamaha Motoxracing).