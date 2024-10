Superbike, Jerez ospita l’ultimo atto della stagione. Razgatlioglu a un passo dal Mondiale, Bulega spera in un miracolo

Questo weekend il circuito di Jerez de la Frontera ospiterà il Gran Premio di Spagna 2024, ultimo capitolo stagionale del Mondiale Superbike. Sono rimasti in due a contendersi il titolo iridato, ma a meno di clamorosi colpi di scena la situazione dovrebbe rimanere invariata al termine delle tre manche in programma sulla pista andalusa tra sabato 19 e domenica 20 ottobre.

Toprak Razgatlioglu, sempre sul podio da quando è rientrato dall’infortunio di Magny-Cours (che lo ha costretto a saltare due Gran Premi), può gestire un ampio margine di 46 punti su Nicolò Bulega ed è quindi vicino alla conquista del secondo titolo mondiale della carriera in Superbike (dopo quello del 2021 con Yamaha), al primo anno della sua nuova avventura in BMW.

Il turco ha dominato il campionato (17 successi di manche e 24 podi su 27 gare disputate) e merita di chiudere la stagione in bellezza, ma a causa dei tanti punti persi per la sua assenza in Francia e a Cremona dovrà fare attenzione a non commettere errori nell’ultimo round di Jerez. Razgatlioglu potrebbe già chiudere i conti sabato in gara-1 arrivando nelle prime tre posizioni, però in caso contrario avrà in ogni caso altre due chance per archiviare la pratica nella giornata di domenica.

Per non dover fare calcoli sui piazzamenti di Bulega, a Toprak basta collezionare 16 punti nell’arco del weekend andaluso per laurearsi Campione del Mondo Superbike nel 2024. Se l’azzurro poi non dovesse fare percorso netto, allora la quota iridata si abbasserebbe rendendo ancor più semplice la missione di un Razgatlioglu ormai ad un passo dal grande obiettivo stagionale.