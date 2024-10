Sport in tv oggi (venerdì 11 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 11 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sugli eventi del tennis in Cina. A Shanghai andranno in scena gli ultimi due quarti di finale, con Novak Djokovic in campo che cercherà di proseguire nel proprio percorso e dare conferme sul suo status d’eccellenza. A Wuhan Jasmine Paolini sarà tra le protagoniste e affronterà nell’ultima sfida del programma odierno la cinese Zheng Qinwen. La toscana sarà chiamata a una prestazione di altissimo livello se vorrà prevalere.

In primo piano la vela con l’America’s Cup femminile con Luna Rossa che si gioca l’accesso l’accesso alla Finale, ma vedremo se le condizioni a Barcellona lo permetteranno. In serata l’Eurolega di basket terrà banco e l’Olimpia Milano affronterà il Paris con l’obiettivo di sbloccarsi in classifica.

Guarda l’Eurolega di basket su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 11 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 11 ottobre

05.00 Tennis, WTA Wuhan: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, Supertennix, SkyGo e su NOW.

(Paolini vs Zheng 4° match e non prima delle 13.00 italiane)

08.00 Snooker, Wuhan Open: semifinali – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

08.00 Canoa slalom, Supercup: prima giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

09.00 Judo, Grand Slam ad Abu Dhabi: prima giornata (fase eliminatoria) – Diretta streaming su Judo Tv.

09.00 Tennis, ATP Shanghai: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

10.10 Vela femminile, America’s Cup: regate di flotta gruppo A – Diretta tv su Sky Sport America’s Cup (205); in streaming su SkyGo, NOW e sul canale YouTube America’s Cup.

11.20 Superbike, GP Estoril: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.10 Vela femminile, America’s Cup: semifinali – Diretta tv su Sky Sport America’s Cup (205); in streaming su SkyGo, NOW e sul canale YouTube America’s Cup.

14.55 Ciclismo femminile, Simac Ladies Tour: terza tappa – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.00 Judo, Grand Slam ad Abu Dhabi: prima giornata (Final Block) – Diretta streaming su Discovery+ e su Judo Tv.

15.45 Golf, Black Desert Championship: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

16.00 Superbike, GP Estoril: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

18.00 Calcio, Nations League: Estonia vs Azerbaigian – Diretta streaming su UEFA Tv.

19.30 Boxe, Mondiale mediomassimi (Wbc, Ibf, Wba, Wbo): Arthur Beterbiev vs Dmitry Bivoi – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Golf, SAS Championship: prima giornata – Diretta streaming su Discovery+.

20.15 Basket, Eurolega: Olympiakos vs Zalgiris Kaunas – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Barcellona vs Alba Berlino – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Olimpia Milano vs Paris – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio, Serie C: Trapani vs Messina – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Renate vs Novara – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Audace Cerignola vs Sorrento – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Cavese vs Turris – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.35 Rugby, United Rugby Championship: Glasgow Warriors vs Zebre Parma – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Nations League: Bosnia vs Germania – Diretta streaming su UEFA Tv.

20.45 Calcio, Nations League: Ungheria vs Olanda – Diretta streaming su UEFA Tv.

20.45 Calcio, Nations League: Repubblica Ceca vs Albania – Diretta streaming su UEFA Tv.

20.45 Calcio, Nations League: Ucraina vs Georgia – Diretta streaming su UEFA Tv.

20.45 Calcio, Nations League: Slovacchia vs Svezia – Diretta streaming su UEFA Tv.

20.45 Calcio, Nations League: Islanda vs Galles – Diretta streaming su UEFA Tv.

20.45 Calcio, Nations League: Turchia vs Montenegro – Diretta streaming su UEFA Tv.