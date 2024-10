Sport in tv oggi (lunedì 28 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 28 ottobre, la nuova settimana si apre con una giornata in cui non sono previsti molti eventi sportivi di rilievo in giro per il mondo. Archiviata la scorpacciata dell’ultimo weekend, con l’inizio per quanto riguarda le discipline olimpiche invernali della Coppa del Mondo di sci alpino e di short track, i riflettori saranno puntati principalmente sul tennis.

Sul veloce indoor di Parigi-Bercy prende il via il tabellone principale dell’ultimo Masters 1000 della stagione, con tre azzurri subito in campo al primo turno: Luciano Darderi sfida l’olandese Tallon Griekspoor, Fabio Fognini affronta l’istrionico kazako Alexander Bublik, mentre Lorenzo Sonego incrocia il temibile big server cileno Nicolas Jarry.

Nel frattempo iniziano anche tre tornei WTA 250 (senza italiane in campo oggi), in attesa delle imminenti Finals di Riad. Il menu odierno prevede inoltre la giornata inaugurale dei Campionati Mondiali di lotta (categorie di peso non olimpiche) ed il day-3 degli Europei Junior e Under 23 di sollevamento pesi, oltre al posticipo della Liga spagnola di calcio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 28 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 28 ottobre

5.00 Tennis, WTA Jiujiang: primo turno – Diretta tv su Supertennis e Sky Sport Tennis, live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

7.00 Tennis, WTA Hong Kong: primo turno – Diretta tv su Supertennis e Sky Sport Tennis, live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

10.30 Lotta, Mondiali categorie non olimpiche: prima giornata – Diretta streaming su UWW+

11.00 Tennis, ATP Parigi-Bercy: primo turno (1° match sul Court 2 Luciano Darderi-Tallon Griekspoor, 4° match sul Court 1 Fabio Fognini-Alexander Bublik, a seguire Lorenzo Sonego-Nicolas Jarry) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

12.30 Sollevamento pesi, Europei Junior e U23: terza giornata – Diretta streaming su EWF Sport TV

20.00 Tennis, WTA Merida: primo turno – Diretta tv su Supertennis e Sky Sport Tennis, live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Liga: Maiorca-Athletic Bilbao – Diretta streaming su DAZN